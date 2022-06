El Grupo 5 es una de las orquestas más solicitadas en el Perú desde hace muchos años. Sus pegajosos temas como “Motor y motivo”, “Pa’ fuera” y el boom de la actualidad “Cambio mi corazón” han hecho cantar y bailar a millones de personas en todo el mundo. Con algunos de sus fundadores aún vigentes, la agrupación se prepara para celebrar medio siglo de éxitos.

El legado de Elmer Yaipén, recordado como el ´Faraón de la cumbia’, continúa junto a su hijo Christian Yaipén, quien mantiene el talento y los proyectos de lo que ahora se considera como una de las agrupaciones más exitosas en la historia de la cumbia peruana.

Como fanático o quizá por curiosidad te habrás preguntado lo siguiente: ¿Dónde nació este grupo y por qué lleva ese nombre? A continuación, un repaso por su historia, sus mejores canciones y quiénes siguen con el triunfo musical.

¿Cómo fueron los inicios del Grupo 5?

La orquesta que no deja de sonar en la radio o cualquier otra plataforma nació hace 49 años, un 31 de enero de 1973, en la provincia de Monsefú, Chiclayo. Elmer y Víctor Yaipén Uypán fueron sus creadores, a los que se sumaron Elmer Yaipén Jr (hijo), Javier y Walter (hermanos), de acuerdo a su página web oficial.

El heredero y actual figura de la banda, Christian Yaipén, contó al medio Heraldo de México que el nombre se constituyó de esa manera porque inicialmente la orquesta tenía cinco integrantes, y además porque en aquel momento los grupos mexicanos como Grupo 1 o Grupo 3 los inspiraron con la denominación.

El Grupo 5 nació en el norte del Perú en 1973. Foto: captura YouTube Grupo 5

En sus orígenes empezaron interpretando temas en ritmos románticos, fusionados con los géneros balada, cumbia y tropical. El primer gran momento llegó con las canciones “Recuérdame” y “No pongas ese disco”, esta última fue el diamante que los lanzó a la fama en todo el Perú y posteriormente en el mundo, ya que fue editada por la disquera Microfón en Argentina en 1994.

Ese salto al reconocimiento permitió que los integrantes comiencen a incluir nuevos instrumentos de viento y se enfoquen más en el género de la cumbia. Por esa misma época se le empezó a conocer a Elmer Yaipén como el ‘Faraón de la cumbia’.

Los primeros reconocimiento del Grupo 5

Tras varios años de esfuerzo llegaron los primeros frutos. Canciones como “Pagarás”, “Tormenta”, “Sueño Contigo” y “Amigo” posicionaron al Grupo 5 como una de las potencias musicales más tradicionales del Perú. Asimismo, fue reconocido por el sello Infopesa e incluso fue llamado como el ‘Grupo de oro del Perú', apelativo que perdura hasta hoy.

Aunque su mayor producción es cumbia, ellos no dejaron de fusionar y tratar de cumplir con las demandas de su público.

“Mi padre nos dejó esa gran enseñanza, el no tener miedo a la fusión y a cambiar de género. En los primeros discos de la orquesta podrán escuchar R&B, pop, disco, rock, baladas, y en otros merengues, salsa, vallenatos, bomba. Él nos puso la guía que no solo es un género el que vamos a hacer, mi padre empezó con las baladas, luego siguió con la cumbia. No nos vamos a alejar de los retos nunca”, mencionó en una entrevista a un medio local Christian, ahora la voz principal del grupo e intérprete de la popular “Parranda La Negrita”.

La muerte de Elmer Yaipén

Habían logrado más de dos décadas de trabajo y la gente los conocía en cualquier lugar, pero una tragedia se cruzó en su historia y cambió sus vidas, aunque no sus ganas de continuar haciendo bailar a su gente.

En noviembre de 1999, el líder fundador viajaba con su familia desde San Antonio de Chiclayo hacia Monsefú y sufrieron un accidente automovilístico. Elmer Yaipén (padre) murió en ese evento y su hijo Elmer resultó herido, quien tras superar ese hecho —junto a Andy Yaipén— reorganizó la agrupación para continuar con su música.

Grupo 5 y su camino a la fama tras la muerte de Elmer Yaipén

Luego de la dura situación a finales del siglo pasado, Grupo 5 continúa con su esencia. En el 2006 su historia de éxito vuelve a resurgir y con la dirección de Elmer Yaipén Jr. se graban temas como “Morir de amor”, “Motor y motivo”, “Te vas”, “Me enamoré de ti y qué”, “Quién cura” y muchos más, los cuales se convirtieron en pocas semanas en sonados coros musicales.

Asegurado el renombre, el público de Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, España, Italia, Estados Unidos, Japón y otros países hizo que sus integrantes se vuelvan más populares. Todo ello les valió para obtener un disco de oro y platino, así como los premios Apdayc como la mejor orquesta de cumbia en el Perú en 2008, 2009 y 2010.

Tan grande es su victoria musical que, en medio de la crisis global por la pandemia, Christian y sus hermanos Elmer y Andy —quienes ahora dirigen— lograron que su concierto virtual en 2020 reúna a más de 40.000 personas en el homenaje anual a su papá denominado “Elmer vive”. Además, ese mismo año las casi 50 millones de reproducciones en Spotify hicieron que se erijan como la orquesta de cumbia más escuchada del mundo.