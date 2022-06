¿Cuáles son las mejores preguntas capciosas para niños y adultos?

El término ‘capcioso’ se puede definir como todo aquello que es engañoso o induce a un error. No obstante, si se practica lo suficiente y se utiliza la imaginación, las preguntas capciosas pueden resultar ser muy sencillas de responder.

También son una herramienta para potenciar la creatividad, el pensamiento lateral, el pensamiento abstracto y fomentar las habilidades creativas. A continuación, te mostraremos 100 preguntas capciosas para niños y adultos que, además de ayudar a ejercitar la mente, también te harán pasar un divertido momento.

Con estas preguntas se tiene que utilizar todo el razonamiento e imaginación posible.

¿Qué puede llenar una habitación, pero no ocupa espacio?

No se puede, salvo que seas sonámbulo.

Que no llueva.

¿Qué se necesita para que 10 personas no se mojen con la lluvia?

Esta de seguro sí has sabido responder bien: los caminos.

De todas las preguntas capciosas con respuesta esta es una de las que más hará volar tu mente. No es para menos, aunque resolver al acertijo no es tan difícil: en el coche viajan el abuelo, el padre y el nieto.

No, no te haces con el primer lugar. Quedas en segunda posición, ya que si pasaste al segundo significa que eras el tercero de la carrera.

Aquel que sepa japonés sabrá el término empleado para denominar a este aparato. Pero, la pregunta no se refiere a esto. La verdadera respuesta es: presionando el botón.

Si cavaste un hoyo es porque has retirado tierra donde antes había, ¿no? Ergo, no hay tierra.

La verdad no es tan difícil, solo tiene que procurar dormir solo de noche.

Estas preguntas capciosas harán volar la imaginación y mentalidad de los niños

¿Qué tiene cara y dos manos, pero no brazos ni piernas?

2 porque pregunta por las tuyas no las mías.

Si tengo 3 manzanas y me quitas 2, ¿cuántas tienes?

De ninguno, ya que los chalecos no tienen mangas.

¿Qué es lo que tiene una cara, pero no un cuerpo?

¿Dónde puedes encontrar un océano, pero no agua?

¿Qué tiene cuello, pero no cabeza?

Tengo dientes, pero no puedo comer: ¿qué soy?

Las preguntas capciosas para los mayores, además de entretener, también ayudan a razonar y despertar la creatividad mental.

¿Qué se puede medir pero no ver?

¿Qué planta no da ni fruto ni flor, aunque sí olor?

Tengo tres manzanas. Si me quitas dos, ¿cuántas tienes?

¿Qué es lo único que no puedes tomar en la cena?

Me quedan 5 peces porque ellos no se ahogan.

Si tengo 5 peces y 3 de ellos se ahogan, ¿Cuántos peces me quedan?

Un joven sale de su casa y empieza a llover, pero su pelo no se moja.

¿Qué palabra usarías para describir a una persona que no tiene todos los dedos en una mano?

Si me miras a la cara nunca verás un 13. ¿Qué soy?

Además de hacerte pensar, estas preguntas también te harán pasar un buen rato.

¿Qué es aquello que quien lo fabrica no lo necesita, quien lo compra no lo usa y quien lo utiliza no lo percibe?

Un ataúd. A no ser que te entierren vivo.

¿Qué es lo más importante para que no caiga un rayo en tu casa?

Que no haya una tormenta.

¿Qué es lo único que puedes sostener con tu mano izquierda pero nunca con tu mano derecha?

Tu mano derecha. A no ser que… No, no se puede.

¿Qué tiene que romperse antes de utilizarse?

Un huevo.

¿Con qué mano se mezcla un caldo?

Con ninguna. Te quemarías. Mejor utiliza un cucharón, ¿no?

Estoy todo el día afeitando pero siempre tengo barba, ¿quién soy?

Un barbero.

¿Cómo se llama a la policía en Indonesia?

Por teléfono, seguramente.

¿Qué es lo único que puede recorrer todo un país pero sin moverse?

Una carretera.

¿Cuál es la única palabra en el diccionario que se escribe incorrectamente?

Incorrectamente. Estamos graciosos.

Cuando tenía seis años, mi hermana tenía la mitad de edad que yo. Ahora tengo 62 años. ¿Cuántos años tiene mi hermana?

59 años. Espero que nadie haya dicho 31. La hermana tendría una máquina del tiempo.

Imagina que estás en una jaula con leones. ¿Cómo sales de ahí?

Dejando de imaginar. Tan fácil como eso.

Antes de que el Monte Everest fuera descubierto, ¿cuál era la montaña más alta?

El Everest. Ya estaba ahí aunque no lo hubiésemos descubierto.

¿Qué es lo único que, mientras más seca, más húmedo se pone?

Una toalla. Un premio al que haya adivinado esta.

¿Qué es peludo y se asoma por tu pijama cada noche?

Tu cabeza. Espero que nadie haya pensado otra cosa.

¿Qué pasó en Nueva York el 15 de mayo de 2013 entre las 18:30 y las 19:30?

Una hora. A no ser que seas el mejor historiador del mundo, esa es la respuesta.

¿En qué lugar te sientas, duermes y te cepillas los dientes?

En la silla, la cama y el baño. Nadie ha dicho que tuviera que ser un único lugar.

¿Qué animal tiene orejas de gato pero no es un gato, tiene ojos de gato pero no es gato y tiene cola de gato pero no es gato?

Muy sencillo: una gata.

¿Dónde estoy sentado si estoy sentado en un lugar en el que aunque me levante y me vaya, no podrás sentarte?

Estoy sentado sobre tus rodillas.

Si lo tienes, quieres compartirlo. Pero si lo compartes, ya no lo tienes. ¿Qué tienes?

Un secreto.

¿Qué es lo que siempre viene pero jamás llega?

El “mañana”. Porque siempre estamos viviendo el “hoy”.

¿Cuál es el único animal que siempre camina con las patas en la cabeza?

El piojo.

¿Cómo puedes dejar caer un huevo en un suelo de piedra sin romperlo?

Dudo que el huevo rompa el suelo, así que no te preocupes.

¿Qué tiene manos pero no puede aplaudir?

Un reloj. Y si aplaude, huye. O quémalo. Está maldito.

Todos preguntan por ella pero ella no pregunta por nadie. ¿Qué es?

La calle. Y también todos la pisan pero ella no pisa a nadie.

¿Qué es aquello que siempre se mueve de arriba a abajo pero no cambia de lugar?

La temperatura.

¿Qué es aquello que si nombras, desaparece?