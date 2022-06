Luis Advíncula: ¿cómo reaccionó su madre al enterarse de su renuncia a la selección?

No tenía idea. Felicia Castrillón, madre de Luis Advíncula, se mostró totalmente sorprendida ante la supuesta renuncia de su hijo a la selección peruana de fútbol tras fallar un penal en el partido por el repechaje al Mundial de Qatar 2022.

El ‘Rayo’ estuvo llorando desconsoladamente en la cancha deportiva luego de que su tiro rebotara con el palo del arco en un momento decisivo del encuentro contra Australia. El futbolista se habría sentido culpable por perder la ventaja que Pedro Gallese le dio al equipo nacional al taparle un penal a los oceánicos .

¿Luis Advíncula renunció a la selección peruana de fútbol?

Poco después del encuentro, Advíncula usó sus redes sociales para desquitar toda la frustración que sentía al publicar un escueto comunicado en Instagram.

“Primero, pido perdón a mi familia y amigos por todo el dolor que causé y a todo el Perú”, puso en Instagram. Inmediatamente agregó: “ Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto ”, escribió el jugador.

Luis Advíncula borra su mensaje tras anunciar renuncia a la selección peruana. Foto: composición LR/EFE/captura.

¿Qué dijo la madre de Luis Advíncula tras la derrota contra Australia?

El magazine “América hoy” entrevistó a la progenitora del defensa nacional, quien se mostró bastante afectada tras ver el estado emocional de su hijo al final de la transmisión del encuentro.

“ Mi hijo se puso a llorar y me hizo llorar a mí también viendo el partido ... Ya no quiero ni acordarme porque ahorita estoy muy triste… Ahora, por los menos dos días que mi hijo no va a hablar. Te juro que ahorita tampoco tengo ganas de hablar”, declaró Castrillón.

Luego de esto, le preguntaron sobre la supuesta renuncia del deportista peruano, queriendo conocer su opinión al respecto. El asunto fue que la mamá de Advíncula no tenía ni idea de esta decisión.

“ ¿Ha renunciado? No, no, no… Yo opino que ahorita él está dolido pues, ahorita está deprimido, está con cólera porque dice que no quiere hablar con nadie ... Yo le he escrito y tampoco me ha respondido”, dijo la progenitora del ‘Rayo’.

¿Luis Advíncula se arrepintió de su renuncia a la selección peruana de fútbol?

Pese al polémico comunicado, Advíncula borró la publicación de Instagram minutos después de publicarla, por lo que su futuro en la selección sigue siendo difuso . Sin embargo, en caso siguiera firme en su decisión de no volver a jugar por la Blanquirroja, sus hipotéticos reemplazos serían Aldo Corzo y Jhilmar Lora.

Boca tomaría esta decisión con Luis Advíncula luego que anunciara su retiro de la Bicolor

Según el diario Olé, la institución xeneize le daría vacaciones al marcador derecho para que pueda recuperarse del duro golpe emocional que está viviendo tras el repechaje.

El lateral de la Bicolor fue uno de los que más sufrió la eliminación de Perú. Foto: EFE.