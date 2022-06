Gerard Piqué: ¿qué dijo la azafata que fue relacionada con el futbolista del Barcelona?

Shakira y Gerard Piqué han estado en el ojo de la tormenta desde que anunciaron su separación luego de un sinfín de rumores de infidelidad. Debido a esto, muchísimos nombres y rumores empezaron a difundirse por las redes sociales.

Pese al gran número de mujeres que declararon haber tenido comunicaciones inapropiadas con Piqué durante el romance con la colombiana, la prensa española señaló a una mujer en específico como la causante de la ruptura.

¿Quién sería la mujer relacionada a Gerard Piqué?

La mujer, voceada por los periodistas ibéricos, sería una jovencita de 22 años, cuyas iniciales responden a C. M. Ella habría conocido al futbolista luego de que trabajara en una de las empresas del exnovio de Shakira.

¿Qué dijo la mujer que supuestamente habría estado con Gerard Piqué?

La joven salió al frente y, en una entrevista con el programa “Socialité”, negó categóricamente todo tipo de vínculo sentimental con el catalán.

Supuesta amante de Gerard Piqué niega estar relacionada con él. Foto: ShakiraFans/Instagram

“ Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada . Me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica, y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales”, mencionó la agraviada.

“No soy yo y no la conozco, así que pido que por favor me dejen en paz. La gente me está acribillando por una cosa que no he hecho. Cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda ”.

Mujer relacionada a Gerard Piqué se defiende

La joven de 22 años declaró que desconoce los motivos por los que la involucraron en esta situación, y recalcó que no pertenece al medio artístico.

“No entiendo por qué me han metido de por medio. Supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar”, añadió.

Shakira y Piqué anunciaron su separación tras 12 años de relación. Foto: AFP