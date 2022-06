Pedro Gallese: ¿qué es lo que hará después de retirarse del fútbol?

Nominado como uno de los mejores arqueros del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) en 2021, Pedro David Gallese Quiroz es una de las grandes figuras que tiene el club estadounidense Orlando City y, por supuesto, la selección peruana. No obstante, a pesar de tener 32 años y un largo camino bajo los tres palos, considerando la edad de otros guardametas, ya piensa en su futuro.

El destacado portero, nacido en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, es consciente de que el fútbol no dura para toda la vida. En una reciente entrevista para un conocido programa deportivo, Gallese comentó qué es lo que hará después de retirarse del fútbol. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Te lo contamos a continuación.

¿A qué se dedicará Pedro Gallese después de retirarse del fútbol?

Pedro Gallese disfruta de compartir su experiencia y conocimiento con aquellos que recién empiezan su carrera como guardavallas. Por tal motivo, su retiro del fútbol, en unos años, no lo alejará de las canchas.

“Quiero ser preparador de arqueros más adelante. Ahora que me toca entrenar con porteros un poco más jóvenes, a veces me preguntan cosas y me gusta trasladarles algunas experiencias”, dijo en “El fuera de lista” de Movistar Deportes.

De hecho, el ‘Pulpo’ ya ha empezado a transmitir sus conocimientos al arquero Mason Stajduhar desde hace un tiempo. “Mi arquero suplente en Orlando tiene 24 años. Cuando yo llego al club, él todavía no sabía sacar muy bien de volea. Hablaba conmigo porque también sabe español. Me preguntaba cómo hacerlo y nos quedábamos practicando saques. Y hoy día saca muy bien”, declaró en el programa en mención.

Según contó Gallese, sus colegas del club de Florida se sorprendieron por la rapidez con la que Mason logró aprender esa técnica. “Eso es un orgullo porque le preguntan ‘¿cómo así aprendiste tan rápido a sacar?’”, añadió.

¿Qué dijo Pedro Gallese luego de que la Bicolor quedara fuera del Mundial Qatar 2022?

Tras la derrota de Perú ante Australia en el partido del repechaje, Pedro Gallese manifestó la pena que él y sus compañeros sienten por no haber logrado la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

“Orgulloso de mis compañeros que, ante la adversidad, levantamos. Sabíamos que sería un partido duro y lo fue así. Lo sentimos. Es un dolor grande para nosotros. Ahora, queda apoyar (a los jugadores), que la están pasando mal”, indicó en declaraciones para Movistar Deportes.