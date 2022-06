Luis Advíncula: ¿qué decía el comunicado que publicó tras la eliminación de Perú del Mundial Qatar 2022?

La selección peruana cayó en el estadio Al Rayyan frente a su similar de Australia en los penales (4-5) por el duelo del repechaje de Qatar 2022. El equipo conducido por Ricardo Gareca se quedó a puertas de una nueva cita mundialista. En la definición fallaron Luis Advíncula con su remate al palo derecho, y Alex Valera, que no logró vencer al arquero Andrew Redmayne.

Tras el pitazo final del juez principal, los australianos salieron a felicitar a su golero. Por su parte, el lateral derecho de la Bicolor envió un mensaje con fuertes y sentidas palabras a través de sus redes sociales y conmocionó a propios y extraños.

¿Qué dijo Luis Advíncula en su historia de Instagram?

“Primero pido perdón a mi familia y amigos por todo el dolor que causé y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección, no creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros, muchas gracias y perdón por tan poco”, escribió Advíncula.

Publicación de Advíncula. Foto: Instagram

Luis Advíncula se retractó y borró su historia

Minutos después de sacar su anuncio que dejaba la selección peruana, el también jugador de Boca Juniors borró su publicación. Así, hasta el momento no ha vuelto a emitir un pronunciamiento al respecto.