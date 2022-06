Kshama Bindu: la historia de la mujer que se casó consigo misma

Desde hace muchos años, el concepto de matrimonio va más allá de lo que socialmente es aceptado como la unión de dos personas. Así lo demostró Kshama Bindu, una joven influencer de 24 años, que en una muestra de su gran amor propio decidió casarse consigo misma.

Si bien las leyes indias no respaldan este tipo de acción, ya que establecen que para un matrimonio debe haber dos personas, a Bindu nada de eso le importó.

Al hablar de su boda, considerada como el primer caso de automatrimonio en la India, la joven describió su decisión como un acto de amor propio. En declaraciones a The Times Of India dijo: “El automatrimonio es un compromiso de estar ahí para uno mismo y el amor incondicional por uno mismo . La gente se casa con alguien a quien ama. Me amo a mí misma y por eso a esta boda”.

En cuanto a sus familiares, Bindu asegura que sus padres son de mente abierta y que llevará a cabo la ceremonia con la bendición de ambos.

¿Cómo fue su boda?

Inicialmente, la ceremonia de matrimonio se iba a realizar el 11 de junio, pero la joven decidió adelantar la fecha al 8 de ese mismo mes para evitar cualquier tipo de controversia al haberse hecho tan viral su decisión.

La boda de Kshama fue muy tradicional. Foto: instagram @kshamachy

“Quería hacer esta boda en un templo, pero desafortunadamente tuve que cambiar el lugar para evitar problemas”, aseguró Kshama al Times of India.

Por lo que el matrimonio se llevó a cabo en la casa de Kshama Binduy. La joven utilizó un vestido de novia rojo, sus manos estuvieron pintados de henna y en su cabeza se colocó un hermoso cinabrio, tal como lo dicta la tradición nupcial.

Tras la ceremonia y la posterior fiesta donde los presentes bailaron al ritmo de London Thumakda, Kshama Bindu disfrutará de la maravillosa luna de miel que se ha preparado a ella misma.

¿Qué es la sologamia?

La sologamia es una tendencia cada vez más extendida que consiste en el matrimonio con uno mismo. Aunque sus detractores alegan que esta práctica no es más que un movimiento que promueve el narcisismo, sus defensores demuestran todo lo contrario.

Esta nueva y mediática práctica se centra en la idea de disfrutar de la vida y ser feliz sin necesidad de tener una pareja. Muchos piensan que esta forma de vivir es sinónimo de soledad. No obstante, según las personas que la practican, no necesitan de una ‘media naranja’ para alcanzar la felicidad.