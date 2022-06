Andrew Redmayne, el arquero ‘bailarín’: “Es una manera de que el rival no sepa adónde me voy a tirar”

Perú se quedó sin la ilusión de clasificar al Mundial Qatar 2022. Durante el tiempo extra que se otorgó al repechaje de Australia y la Blanquirroja, ningún equipo pudo anotar. Por ello, se fueron a una tanda de penales, de la cual los socceroos lograron ganar gracias a las atajadas de Andrew Redmayne.

Aunque al inicio de los penaltis la Bicolor tuvo ventaja porque Pedro Gallese atajó el primer balón, Luis Advíncula y Alex Valera no lograron anotar el arco del australiano Redmayne, quien se convirtió en la figura del partido. Conoce más acerca del guardameta australiano y su paso por el fútbol.

Carrera futbolística de Andrew Redmayne

Andrew Redmayne tiene 33 años de edad y mide 1,94 metros, altura que lo hace el futbolista más alto de su selección. Actualmente, es el portero del Sydney FC y es conocido por su rutina de baile, la cual es muy similar a la de los arqueros de handball.

Andrew Redmayne juega en Sydney FC. Foto: AFP

El guardameta australiano comenzó su carrera profesional con el Central Coast Mariners. Después fue al Brisbane Roar en 2010 y, posteriormente, fue fichado en 2012 por el Melbourne Heart (ahora Melbourne City).

En 2015 se transfirió en Western Sydney Wanderers y, finalmente, en 2017, llegó el momento cumbre de su trayectoria futbolística tras llegar al Sydney FC.

En este equipo, cuando el portero titular Danny Vukovic quedó fuera, Redmayne hizo su primera aparición con los Sky Blues contra Perth Glory, encuentroe en el que logró mantener su portería a salvo, ya que su equipo venció 3-0.

Una vez que Vukovic se fue de forma oficial, el australiano ‘bailarín’ comenzó la pretemporada como titular en todos los partidos.

Cuando Redmayne empezó su primer juego de la temporada con Sydney FC contra Melbourne Victory, el equipo de Sídney obtuvo la victoria con 1-0. Posteriormente, también logró ganar el campeonato de la A-League con Sydney FC en 2019 y en 2020.

Los ‘bailes’ de Redmayne

Los ‘bailes’ del arquero australiano en cada lanzamiento peruano durante los penales del repechaje se volvieron virales en las redes sociales, por lo que se convirtió en el personaje más conocido del equipo de los socceroos.

No obstante, esta no es la primera vez que realiza este tipo de movimiento cuando va a afrontar una tanda de penaltis.

Incluso, el entrenador de Australia, Graham Arnold, y Redmayne confirmaron que su salida en el 120′ para sustituir al anterior portero, Mathew Ryan, estuvo totalmente planificada hace semanas. El arquero australiano, en 2019, también hizo su baile y el Sydney FC resultó campeón al atajar dos penales del equipo oponente.

“Andrew Redmayne es un muy buen parador de penaltis y queríamos jugar con el aspecto mental del rival con su entrada a parar los penaltis para agregar un poco de incertidumbre en sus cerebros, esa fue la razón”, comentó Graham sobre la elección de Redmayne sobre el repechaje de Perú y Australia.

¿Por qué Andrew Redmayne ‘baila’ antes de tapar penales?

Después de que el Sydney FC ganara la gran final de la A-League en 2019, Redmayne declaró que esta estrategia la utiliza para que los futbolistas pierdan la serenidad antes de anotar al arco y tengan la percepción de que este es más pequeño.

“Es una manera de que el rival no sepa adónde me voy a tirar y además quiero que se pongan nerviosos, que el arco les resulte más chico de lo que realmente es. No siempre me da resultado, pero esta vez me permitió atajar dos remates”, explicó el guardameta en aquella ocasión.