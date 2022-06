¿Por qué Pedro Castillo ya no usa el sombrero que lució en los primeros meses de su gobierno?

De copa alta y ala ancha, así es el icónico sombrero con el que Pedro Castillo forjó su identidad política y logró llegar a Palacio de Gobierno. No obstante, desde el último 8 de febrero, día en el que juramentó el cuarto gabinete ministerial, la prenda dejó de formar parte de la vestimenta del jefe de Estado. En ese sentido, te contamos por qué el mandatario decidió quitarse el sombrero que usó en los primeros meses de su gobierno.

El accesorio es comúnmente usado por los pobladores de la zona rural de Chota (Cajamarca), ciudad en la que nació y vivió Castillo Terrones antes de asumir la presidencia de la República el 28 de julio de 2021. Conocido como sombrero chotano o ‘bambamarquino’, está confeccionado con paja de palma.

¿Por qué Pedro Castillo decidió quitarse el sombrero que lo acompañó en la campaña electoral?

En una entrevista para TV Perú, el presidente Pedro Castillo reveló los motivos por los cuales decidió no usar más el sombrero que formaba parte de su vestimenta en los meses iniciales de su estancia en el Ejecutivo. Según contó el jefe de Estado, fue por un pedido de su hijo menor.

“Extraño bastante a mi sombrero. Mi hijo cumplió años el 8 de febrero y uno de los pedidos que me hizo fue ese (que me quite el sombrero). Me dijo: ‘Papá, sé que yo y mis hermanos en Puña y en Cajamarca usamos el sombrero, pero ya eres presidente de todos los peruanos. Aparte del abrazo que me vas a dar, quítate el sombrero’”, dijo el mandatario el domingo 12 de junio.

¿Cuánto cuesta un sombrero chotano o ‘bambamarquino’?

Según informó el diario La Nación, el proceso de confección de un sombrero chotano es completamente artesanal y puede demorar entre tres semanas y dos meses, dependiendo del tamaño de la prenda. Por tal motivo, este accesorio cuesta alrededor de S/ 2.500.