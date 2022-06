‘Hincha israelita’: ¿cómo financió su viaje a Qatar para alentar a la Bicolor?

Este lunes 13 de junio, la selección peruana buscará su pase al Mundial Qatar 2022 en el partido contra Australia por la repesca intercontinental. Como era de esperarse, miles de aficionados han dejado todo para viajar hasta Doha y alentar a la Bicolor en vivo y en directo. Un ejemplo de ello es el caso del famoso ‘Hincha israelita’, quien llegó a este lejano país incluso antes que Ricardo Gareca. Descubre cómo hizo para financiar sus pasajes y estadía.

David Chauca Quispe es el verdadero nombre de este conocido personaje que se ha convertido rápidamente en un símbolo de la hinchada peruana, ya que sus gritos de aliento han logrado llenar de esperanza a todo el país.

¿Cómo el ‘Hincha israelita’ financió su viaje a Qatar?

Durante una entrevista para DirecTV Sports, David Chauca confesó que su viaje fue financiado por un compatriota que conoció en tierras uruguayas. El empresario prometió llevarlo de viaje con la condición de que realicé un trabajo de construcción primero. “Yo tengo una empresa inmobiliaria, haz una construcción de un muro de 250 metros. Si tú terminas eso antes de los partidos, te llevo”, le dijo al ‘Hincha israelita’, quien logró cumplir con su labor y obtuvo sus boletos, tanto para Qatar como para Barcelona.

De esta manera, Chauca también estuvo en la ciudad española cuando Perú se enfrentó a Nueva Zelanda en un amistoso reciente. Por aquellos días, el aficionado le confesó a Latina que tuvo algunos problemas económicos cuando fue a alentar a Perú en el choque contra Uruguay por las eliminatorias sudamericanas. “Me sentí muy triste porque en Uruguay me gasté toda mi plata, me he quedado debiendo. Me quedé endeudado”, dijo el hincha de la selección.

El ‘Hincha israelita’ actualmente se encuentra en Qatar y espera que en caso Perú clasifique al mundial, se abra la posibilidad de nuevamente viajar al lejano país para seguir de cerca los encuentros mundialistas de la selección.

El 'Hincha israelita' no suele pasar desapercibido cuando alienta a la selección peruana. Foto: La República

¿Cómo consigue dinero para viajar a todos los partidos de Perú?

El ‘Hincha israelita’ trabaja como obrero de construcción civil. Gracias a este oficio, el afiiconado logra obtener dinero para sostener a su familia y también para apoyar al equipo de sus amores.

En una entrevista realizada por El Popular en febrero del 2022, David Chauca confesó que trabaja hasta 12 horas al día para poder alentar a la Blanquirroja en todos sus partidos. Sin embargo, no siempre logra conseguir lo necesario.

David Chauca ganó notoriedad en los medios peruanos desde el 2010. Foto: composición LR

Por ejemplo, para viajar al Mundial de Rusia 2018, tuvo que hacer más de dos polladas para poder financiar sus viáticos, ya que el alcalde de San Juan de Lurigancho le regaló los pasajes de avión.