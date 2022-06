Perú vs. Australia: la vez en que un gol de Ricardo Gareca dejó sin Mundial a la selección peruana

Ricardo Gareca está cada vez más cerca de llevar a la selección peruana a una nueva edición de la Copa del Mundo. De vencer a Australia, el entrenador argentino conseguirá la clasificación de Perú al Mundial Qatar 2022. El ‘Tigre’ Gareca tiene una historia especial con la Blanquirroja, ya que no solo logró en 2018 que la Bicolor clasificase al certamen futbolístico luego de 36 años, sino que también, siendo jugador, marcó un gol determinante en 1985 que impidió que la selección nacional asista a México 86.

Han pasado más de 35 años desde aquel partido y en la actualidad el estratega nacido en la localidad de Tapiales, Buenos Aires, es uno de los personajes más queridos por la afición peruana. Su desempeño como técnico de la escuadra nacional le ha permitido recibir elogios de diferentes personalidades, como el periodista César Hildebrandt, quien aseguró que Gareca es un “líder de opinión” y una persona “admirada”.

El día en que un gol de Ricardo Gareca dejó sin Mundial a la selección peruana

El 30 de junio de 1985, las selecciones de Perú y Argentina se enfrentaron en el estadio Monumental. Aquel año, la Bicolor debía conseguir una victoria para poder clasificar al Mundial México 86.

Para dicho encuentro, la Bicolor contó con jugadores como César Cueto, Gerónimo Barbadillo, Julio César Uribe, entre otros. Mientras que la escuadra argentina era liderada por el astro Diego Maradona.

Argentina comenzó ganando el encuentro, pero los peruanos le voltearon el marcador a los pocos minutos. Es así que, al minuto 81 de partido, el ‘Tigre’ Gareca sentenció el empate definitivo al anotar el gol que le otorgaría la clasificación a su selección a México 86.

El gol no estuvo exento de polémica. Daniel Pasarella inició la acción en el lado derecho al lanzar un fuerte disparo contra el arco de Eusebio Acasuzo. El guardameta peruano no alcanzó a detener completamente el esférico, por lo que este se quedó sobre la línea. En ese instante, Javier Chirino estaba apunto de salvar la portería, pero recibió un empujón del argentino Pascullo. El balón le quedó servido a Gareca, quien terminó marcando el tanto del empate.

Tras esto, Argentina aseguró su participación en el Mundial de México 86. En cambio, Perú tuvo que jugar ante Chile por el repechaje. Al final, los chilenos obtuvieron su pase al máximo torneo de la FIFA al vencer a la Blanquirroja en Santiago y en Lima.

¿Por qué Ricardo Gareca no fue convocado para disputar el Mundial México 86 con Argentina?

A pesar del gol decisivo de Gareca con la selección de Argentina ante Perú, el técnico Carlos Bilardo no lo consideró en la lista de convocados para disputar la Copa del Mundo en México. Ese año, el equipo de Diego Armando Maradona consiguió convertirse en campeón del mundo al ganarle a Alemania Occidental en la final. Posteriormente, el ‘Tigre’ se pronunció al respecto e indicó que fue difícil no haber participado de aquel triunfo.

“Cuando terminaron las eliminatorias del 86, la verdad es que yo no estaba en un buen nivel, perdí la titularidad con Bilardo. Arranqué como titular frente a Venezuela y reaparecí contra Perú, en el que convertí el gol. No estaba bien anímicamente, tenía expectativas muy importantes en la selección y no se me cumplieron, fue un golpe muy duro no ir al Mundial”, indicó en su momento el estratega de la selección peruana.