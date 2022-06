¿Por qué JLo dijo que fue “la peor idea del mundo” cantar con Shakira en el Super Bowl 2020?

Transcurridos dos años desde el Super Bowl 2020, episodios de aquel entonces siguen generando revuelo en la actualidad, y no precisamente por los resultados del campeonato, sino por la participación de Jennifer López y Shakira, quienes hicieron vibrar a más de uno con su espectáculo.

Sin embargo, el evento no fue verdaderamente como lo hicieron ver, pues la popular JLo, en su documental “Halftime”, reveló que la colaboración con la cantante colombiana “fue la peor idea del mundo”. Ella opinó de esta manera debido a que los que organizaron el evento convocaron a dos artistas cuando tradicionalmente siempre fue una.

Asimismo, López también añadió que la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) no tuvo una buena organización para su show, por el tiempo de duración y por el número de artistas que convocaron, ya que no solo se presentó Shakira, sino que también lo hicieron Bad Bunny y J Balvin.

La razón que llevó a JLo a definir así su presentación es que consideró una falta de respeto creer que se requería de más de una latina para llevar el show adelante. “Era un insulto pensar que necesitabas dos latinas para hacer el trabajo que históricamente ha hecho un artista”, agregó a través de su mánager.

Jennifer López y Shakira en el Super Bowl 2020

El espectáculo del Super Bowl de Jennifer López y Shakira se llevó a cabo el 2 de febrero del 2020 en el famoso estadio Hard Rock, ubicado en Miami, Florida, como parte de la edición número 54 de la liga de fútbol, la cual dejó más que satisfechos a los asistentes y a todos aquellos que lo vieron desde sus casas, pues había un mensaje oculto dentro de la presentación.

Las artistas entonaron sus temas más populares, como “She wolf”, “Whenever, whenever”, “Jenny from the Block” y “On the floor”, y detrás de ello visibilizaron su postura en contra del Gobierno de Donald Trump y a favor de la música latina de nuevos artistas que están buscando un lugar en los escenarios de los Estados Unidos.

