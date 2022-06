Dostarlimab: ¿qué es y cómo funciona el fármaco que ha logrado eliminar el cáncer de colon?

¡Buena noticia! La revista científica The New England Journal of Medicine difundió un informe acerca del fármaco que logró la remisión completa de los tumores en todos los participantes: el dostarlimab. El experimento se probó en un ensayo clínico de fase II y se obtuvo una buena respuesta en el 100% de los pacientes, el cual agrupó a 12 personas.

Hasta el momento, la enfermedad se ha mostrado indetectable mediante un examen físico, una endoscopía, escaneos PET y resonancias magnéticas.

¿Qué es el Dostarlimab?

El medicamento pertenece a una rama relativamente joven de las terapias contra el cáncer, pero que en los últimos años ha crecido enormemente: la inmunoterapia. Por tanto, el dostarlimab es un anticuerpo monoclonal anti-PD-1 que conforma este grupo y que tras haber sido empleado en el ensayo clínico ha generado sorpresa.

Cabe mencionar que con este fármaco se estaba probando la eficacia y seguridad de su uso en pacientes con adenocarcinoma de colon con dMMR de estadios II y III, ya que este tipo de tumores parece ser sensible a la inmunoterapia anti-PD-1.

El estudio ha estado dirigido por un equipo del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering (Nueva York) y uno de los autores del estudio, el doctor Luis A. Diaz Jr., ha destacado para el The New York Times que cree “que es la primera vez que esto ocurre en la historia del cáncer”.

¿Cómo funciona el Dostarlimb?

El fármaco ha sido administrado cada tres semanas durante un periodo de seis meses y ha costado 11.000 dólares cada dosis. El medicamento funciona al exponer las células cancerosas, lo que permite que el sistema inmunitario pueda identificarlas y destruirlas.

No obstante, en un texto editorial que acompaña al artículo científico, Hanna K. Sanoff —miembro del Centro Oncológico Integral Lineberger de la Universidad de Carolina del Norte— ha indicado que aún hay que esperar para saber si el cáncer de todos los participantes se ha curado por completo.

“Se sabe muy poco sobre la duración de tiempo necesario para averiguar si una respuesta clínica completa al Dostarlimab equivale a una cura”, sostiene.

Vale aclarar que los pacientes con cáncer de colon que han formado parte del estudio han utilizado el Dostarlimab como alternativa a tratamientos más invasivos como la quimioterapia, la radioterapia o, en última instancia, la intervención quirúrgica.