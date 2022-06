Conoce Doha, la capital de Qatar donde se disputarán los partidos del Mundial 2022

Faltan pocos días para que la Blanquirroja juegue el repechaje ante Australia y finalmente defina su pase al Mundial Qatar 2022. El lunes 13 de junio, miles de peruanos y peruanas se pondrán la camiseta para alentar a la Bicolor desde sus hogares, pero otros de nuestros compatriotas lo harán desde el mismo Estadio Ahmad Bin Ali, ubicado en Rayán, a 20 kilómetros de Doha, la capital de Qatar.

Aunque Australia ha estado en diversos repechajes, de las cuatro que disputó solo pudo conseguir su pase una vez en la Copa Mundial 2006 en Alemania, luego de eliminar a Uruguay tras ir a penales. Mientras que, en el caso de Perú, no tiene margen de error. No obstante, nuestros seleccionados no se confían y se encuentran entrenando con esmero para enfrentar al equipo australiano.

Como Doha será el escenario para la cita mundialista de este año, te contamos más acerca de la ciudad, su historia y principales características.

Historia de Doha

Qatar está localizado al oeste de Asia y su capital es Doha. Aunque el Estado árabe hoy en día es considerado como uno de los más ricos del mundo, no fue hasta 1971 que consiguió ser un país soberano al lograr su independencia tras dejar de lado el protectorado británico.

Qatar está localizado al oeste de Asia y su capital es Doha. Foto: Freepik

Doha fue fundada en 1825 con el nombre de Al-Bida. Ahora, luego de casi 200 años después, es conocida por la opulencia de su ciudad, la cual posee edificios lujosos construidos por los arquitectos más famosos del mundo.

Qatar pudo desarrollar una economía estable gracias a sus reservar de petróleo y Doha es el lugar principal donde se llevan a cabo sus actividades petroleras.

La autoridad máxima de Qatar

En el Estado árabe, el emir es el jefe político más importante. Hace 17 años, Hamad bin Jalifa Al Thani reinó Qatar. Luego su hijo, Tamim bin Hamad Al Thani, siguió sus pasos y en 2013 empezó a gobernar, por lo que actualmente está al mando del Poder Ejecutivo y Legislativo.

Lo particular de Al Thani es que también es un personaje muy influyente en el fútbol, ya que en 2005 fundó Qatar Sport Investments, empresa propietaria del Paris Saint Germain. Debido a que el emir está fuertemente involucrado con este deporte, su participación fue de suma importancia para que la FIFA haya optado por elegir a la nación como la primera sede árabe del Mundial.

Aunque la decisión de la FIFA recibió algunas críticas debido a la discriminación hacia el país árabe, el Emir se pronunció y rechazó este tipo de comentarios.

El emir de Qatar junto al presidente ruso, Vladimir Putin, con Gianni Infantino, presidente de FIFA. Foto: EFE

“Desde hace ahora decenios, Oriente Medio sufre discriminación. Todavía hoy hay gente que no puede aceptar la idea de que un país árabe y musulmán puede organizar un evento como la Copa del Mundo. Estos individuos, muchos de los cuales tienen posiciones influyentes, han lanzado ataques de una intensidad inédita”, dijo la autoridad árabe en Suiza.

Vestimenta en Doha

Como en otras ciudades árabes, el thoub es la vestimenta que suelen llevar los hombres en el cuerpo. Su color es blanco y cubre hasta los tobillos. Otras prendas que utilizan son la ghafiya, la cual es una gorra tradicional árabe; la ghutra, que es un pañuelo; y el agal, un accesorio que permite sostener el pañuelo en la cabeza.

Respecto a las mujeres, deben portar una shayla, el cual es un velo triangular que cubre su cabeza y hombros. Respecto a su cuerpo, deben llevar un vestido llamado abayha.

Atractivos turísticos de Doha

Conoce cuáles son los lugares turísticos de la capital de Qatar.

El Carniche de Doha

Es un paseo marítimo de siete kilómetros de longitud que se recorre a lo largo de la bahía de Doha.

El Carniche de Doha es un paseo marítimo. Foto: Dreamstime

Museo de Arte Islámico de Doha

El museo está ubicado en una pequeña isla artificial sobre las aguas del Golfo Arábigo. Está íntegramente dedicado al arte islámico desde el siglo VII al XIX, por lo que en se pueden encontrar tesoros de su cultura, las cuales incluyen manuscritos y textiles.

Museo de Arte Islámico de Doha está ubicado en una pequeña isla artificial. Foto: es.trip.

Estadio Education City

El recinto cuenta con la capacidad para 40.000 personas, las cuales asistirán cuando se lleve a cabo la fase de cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA de 2022.