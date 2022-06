Mundial Qatar 2022: ¿qué ropa no pueden usar los hombres y mujeres que visiten el país asiático?

El Mundial Qatar 2022 iniciará el lunes 21 de noviembre. No obstante, miles de fanáticos ya empezaron a alistar sus maletas para estar presentes en la mayor fiesta del fútbol. Si eres uno de ellos, es importante que tengas presente que el país asiático es conservador. Por ello, en esta nota te contaremos cuál es el tipo de ropa que no podrán usar los hombres y mujeres que vayan a la Copa del Mundo.

La vestimenta de las mujeres originarias de Qatar es un vestido largo negro llamado abaya. Para cubrir su cabello utilizan una tela conocida como shayla. Algunas también acostumbran a tapar su rostro con un nicab, el cual solo deja al descubierto sus ojos.

En el caso de los hombres, estos se visten con el thawb, thobe o thaub, que es una prenda blanca que llega hasta los tobillos y que es manga larga, parecida a una túnica. En la cabeza usan una gutra, una tela que puede ser blanca o roja y blanca. Esta va sujeta con una cuerda negra llamada agal.

¿Qué vestimenta está prohibida para los hombres y mujeres que van de visita a Qatar?

Debido a que Qatar es una nación muy conservadora, las mujeres que vayan de visita para alentar a sus equipos en la Copa del Mundo no podrán usar leggings, ya que no están permitidos. Si desean vestir jean, no hay problema, siempre y cuando estos sean recatados y no estén rasgados o rotos.

En las playas o piscinas de los hoteles pueden usar bikinis, pero está totalmente prohibido tomar el sol en topless.

En cuanto a los hombres, se debe evitar lucir camisetas que lleven dibujos o frases ofensivas. Asimismo, no pueden usar prendas que dejen al descubierto sus hombros, es decir, nada de bividíes ni polos con manga corta. Tampoco les es permitido vestir jeans apretados o shorts por arriba de la rodilla.

En Qatar, los hombres y las mujeres no pueden usar jeans rasgados o rotos. Foto: Mango

¿Qué vestimenta es permitida para los turistas en Qatar?

No es necesario que las personas que visiten Qatar vistan la ropa tradicional, pero sí deben colocarse prendas conservadoras. En ese sentido, se admite el uso de faldas, pantalones o vestidos que lleguen por debajo de la rodilla.

Por lo general, los hombres optan por vestirse con camisas, casacas y polos de manga larga. Las turistas deben cubrir su cabello, pero solo cuando llevan a cabo la visita a mezquitas o palacios gubernamentales.