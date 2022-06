SMP: ¿qué dicen los mensajes donde alertan tiroteo en colegio Trilce?

El colegio Trilce se convirtió en protagonista de una presunta alarma. En esta oportunidad se anunció un tiroteo que se realizaría en la referida institución educativa, lo cual alarmó a las madres y padres de familia.

Esta información se dio a conocer a través de unos mensajes de texto que se filtraron en redes sociales, los cuales señalaban que este jueves 9 de junio de 2022 iba a ocurrir una balacera en esta escuela ubicada en la avenida Tomás Valle.

¿Qué dicen los mensajes de alerta ante posible balacera en colegio Trilce?

Según informó Canal N, decenas de padres de familia se acercaron a los exteriores de dicho recinto educativo, visiblemente preocupados por esta serie de mensajes alertando sobre el tiroteo, asimismo se filtró una fotografía de lo que sería una pistola.

“Pero si se adelantan al recreo corre, no mires atrás ... Si suena una bala no corran afuera, cierren las ventanas y las cortinas y pongan todas las carpetas encima de las puertas y no hagan ni un ruido ... Los de la sede de Los Olivos tengan cuidado, mañana corre bala”, se lee en una de las conversaciones.

Alertan de posible tiroteo en colegio de Los Olivos. Foto: captura de Canal N

“Hemos tenido acceso por medio de las redes de que está habiendo una amenaza de que iba a haber una balacera dentro del colegio”, señaló una de las madres de familia.

Asimismo, la mujer acusó a la directora del plantel por no salir a dialogar con los progenitores e informarles sobre las medidas que se vienen tomando ante este presunto tiroteo que, según detalla el medio, se realizaría a la hora de recreo o a la salida.

“Lo que más nos indigna es que la directora no sale a conversar con los padres de familia y a decir que medidas se está tomando”, lamentó.

Madre de familia se desmaya en los exteriores del colegio Trilce

Una mujer que acudió con otros padres de familia al colegio Trilce de Los Olivos por una amenaza de balacera se desmayó de la impresión. La madre de familia recibió ayuda del reportero que se encontraba en el lugar, así como también de las demás personas que estaban allí.

PNP se pronuncia tras amenaza de tiroteo en colegio Trilce

El coronel PNP Víctor Meza declaró a Canal N y mencionó que esta alerta es una alarma que consideran “innecesaria”.

“Lo que se está presentando aquí es una situación de alarma que, hasta el momento, consideramos innecesaria. La Policía Nacional ha tomado conocimiento el día de hoy (9 de junio) en la madrugada de un mensaje amenazante que se ha publicado en una red social”, señaló el agente.

Por su parte, agregó que se ha desplegado personal, “no solo uniformado, sino también de inteligencia y de otras unidades especializadas”.