¿Qué es repechaje y de dónde viene esta palabra?

Perú se juega sus últimas cartas para asistir al Mundial de Fútbol Qatar 2022 en un único partido de repechaje contra Australia el próximo 13 de junio en la ciudad de sede del evento.

Desde que se anunció esta última chance para clasificar a la fiesta del balompié más grande del mundo, la palabra ‘repechaje’ ha estado en boca de todos. Conoce de dónde proviene este término.

¿Cómo divide la FIFA a los países participantes del Mundial?

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) divide a los 211 países afiliados en seis confederaciones:

Confederación Asiática de Fútbol (AFC)

Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC)

Confederación Africana de Fútbol (CAF)

Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas (UEFA)

Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL)

Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF).

La selección peruana se disputa un espacio para Qatar 2022. Foto: EFE

La FIFA le brinda a cada confederación un número determinado de pases para el mundial: Asia recibe cuatro pases y medio al mundial, Oceanía obtiene medio pase al Mundial, África tiene cinco, Europa ocupa 13 pases, Sudamérica cuatro pases y medio y, finalmente, Norteamérica y Caribe disputan tres pases y medio.

¿Qué es repechaje?

Las federaciones que reciban el medio pase de la FIFA son las que disputarán el partido de repechaje. Esta instancia se da principalmente de manera intercontinental, excepto para África y Europa, ya que, debido a la cantidad de países afiliados, realizan una eliminación interna entre los mejores segundos lugares.

Ahora, es importante recalcar que el repechaje es la última oportunidad de un equipo para demostrar que es merecedor de clasificar a un Mundial. La palabra proviene del francés repêchage que se traduce en: “Volver a pescar”.

El repechaje se juega de acuerdo a lo dictado por la FIFA. Ellos son quienes indican que confederaciones se van a enfrentar, cuántos partidos jugarán y dónde se realizarán.

André Carrillo marcó el primer gol de Perú en un Mundial tras 36 años. Foto: AFP

¿Cuándo se realizó el primer partido de repechaje?

El primer encuentro entre dos naciones en un duelo de repechaje fue el de Israel y Gales, para clasificar al Mundial de Suecia 1958. Esto se dio luego de que Egipto, Indonesia y Sudán se negaran a jugar contra el combinado israelí por la guerra en la que se enfrentaron un año antes del partido.

Además, en las previas al Mundial de Chile 1962, se realizó el primer repechaje intercontinental entre las confederaciones de Europa, África, Asia, Norteamérica y Sudamérica.

En esta ocasión, México se llevó la última chance de ir a la fiesta más importante del fútbol, quitándosela a Paraguay al ganar por un 1-0.

¿Cuáles son los países que han jugado más repechajes?

Las selecciones que acumulan más encuentros de repechajes son: Australia (9), Nueva Zelanda (4) y Uruguay (4).

El parque Kennedy es un punto de concentración para ver los partidos de la selección peruana. Foto: LR.

Perú vs. Australia: ¿qué productos exportamos e importamos del país oceánico?

Durante 2021, el comercio entre Perú y Australia significó un flujo de US$ 263 millones, un alza del 3,95% con respecto al año 2020. Las exportaciones peruanas llegaron a los US$ 127 millones, mientras que las importaciones ascendieron a US$ 136 millones, indica la agencia Andina.

En cuanto a la exportación peruana hacia Australia, los sectores más importantes son la pesca (40%), agro (23%) y minerales (21%). En ese sentido, durante 2021 destacó el incremento en ventas de harina de pescado (136%), conserva de pescado (38%) y conchas de abanico (27%).