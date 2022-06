¿Qué dijo Paolo Guerrero tras rumores de una ruptura sentimental con Alondra García Miró?

Paolo Guerrero se pronunció tras los polémicos rumores de una posible separación entre de la influencer Alondra García Miró a través del conductor Rodrigo Gonzales. El futbolista no brindó muchos detalles, pero sí habló sobre la última instantánea que se hizo viral con una extranjera y acerca de una presunta vinculación con la modelo Jamila Dahabreh.

Para ello, “Peluchín” comentó que recaudó la información debido a que el mismo Paolo Guerrero le escribió a su cuenta de Instagram por unas imágenes que iban a emitir en su programa, pero por respeto a la privacidad de los mensajes no iba a difundir exactamente la respuesta.

“Yo tengo la versión de Paolo Guerrero, me imagino que se enteró de las imágenes que iban a salir y me escribió, no voy a leer exactamente la respuesta porque es una conversación entre nosotros”, indicó Rodrigo Gonzales.

Paolo sobre su separación con Alondra: “no tengo por qué hablar”

El presentado de Amor y Fuego reveló haberle cuestionado si mantiene o no aún algún vínculo sentimental con Alondra García, pero el jugador prefirió no dar detalles bajo el argumento de que nunca antes había hablado sobre ello y que en la actualidad tampoco iba a hacerlo.

“Nunca hablé y no tengo por qué hablar ahora de eso (de Alondra)” , respondió el jugador de la selección. A lo que el conductor insistió diciéndole: “También le preguntaron a tu mamá acerca de Alondra, pero le colgaron el teléfono... ¿La relación con Alondra ya no da más?”, agregó “Peluchín”.

Aun así, el gran amigo de Jefferson Farfán prefirió omitir la pregunta y simplemente despedirse del conductor agradeciendo la cordialidad y respeto de sus mensajes.

¿Qué relación mantiene Jamila Dahabreh y Nicole Pérez con Guerrero?

Durante los últimos días, Paolo Guerrero ha sido muy vinculado con las modelos Jamila Dahabreh y Nicole Pérez, razón por la que se deslizó su presunta ruptura sentimental con Alondra García, y por la que Rodrigo Gonzales no dudó en preguntarle en su conversación.

Modelo Nicole Pérez se fotografió con el exseleccionado en Miami. Foto: composición LR

“Primero que nada, desmiente que haya tenido algo con Jamila Dahabreh, por casualidad habrán coincidido en un restaurante, pero nada más . Así que por la propia boca de Paolo, desmiente tener un encuentro con la modelo. Dice que los que sufren más con esto son su familia, por las cosas que salen en la televisión”, explicó “Peluchín”.

Asimismo, el ‘Depredador’ se tomó el tiempo de aclarar que la fotografía con la modelo Nicole Pérez fue porque ella le reservó una mesa en el restaurante en el que trabaja, aunque negó que mantengan otro tipo de relación.