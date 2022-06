ONPE: ¿cuántos peruanos eligieron su local de votación por aplicativo para las Elecciones 2022?

Con la finalidad de brindar facilidades a la ciudadanía para que pueda sufragar sin pérdida de tiempo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó la plataforma Elige Tu Local de Votación, a la que se podía acceder desde cualquier dispositivo para elegir tres sedes cercanas. El plazo para realizar este procedimiento caducó el domingo 5 de junio.

Una vez culminado el plazo, se pudo conocer que un total de 3 906 100 peruanas y peruanos realizaron su inscripción correctamente. De este total, el 80% lo hizo desde su dispositivo móvil y el 20% utilizó una computadora o una tablet a fin de poder realizar el proceso de sufragio el domingo 2 de octubre en alguna sede que se encuentre próxima a su hogar.

¿Qué significa ONPE?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales, conocida por sus siglas como ONPE, es el organismo que tiene a su cargo todo el proceso concerniente a la elección de autoridades de manera organizada y transparente, ya sea regional, municipal o nacional. Asimismo, será la encargada de realizar el conteo de votos y emitir el resultado final.

¿Cómo se podía usar el aplicativo Elige Tu Local de Votación de la ONPE?

¿Dónde puedo saber mi grupo de votación en mi DNI?

Para conocer el grupo de votación correspondiente es necesario revisar el reverso del DNI y verificar el número que aparece en la parte inferior izquierda, el cual consta de seis dígitos. No olvidar que al acudir al local designado para sufragar se deberá buscar dichos dígitos para ubicar la mesa que ha sido asignada para cumplir con su deber ciudadano.

En caso de contar con DNI electrónico, existen dos opciones: si fue emitido hasta el 2019, el grupo de votación estará ubicado en la parte delantera, exactamente en el lado inferior izquierdo, y estará compuesto por seis dígitos. En caso haya sido emitido a partir del 2020, se hallará en la parte superior derecha del reverso de su documento.

Grupo de votación en DNI azul. Foto: Gob.pe

Lista de candidatos de las Elecciones 2022 en Perú

Si deseas informarte sobre los candidatos al sillón regional y municipal, puedes acceder a la página web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde podrás acceder a información detallada sobre los aspirantes a hacerse con cargos públicos y en base a ello investigar sobre su hoja de vida, a fin de elegir al candidato con el que puedes sentirte representado.

Principales candidatos a la alcaldía de Lima. Foto: Andina

¿Cómo puedo saber si tengo multa por no votar?

En el Perú, el voto es un deber y, por tal razón, no presentarte a votar o que te rehúses a ser miembro de mesa cuando no tienes impedimento te genera una multa que, de no ser pagada, tendrá una serie de restricciones en los trámites que debas realizar.

Para conocer si tiene multas por incumplir con el proceso electoral, puedes acceder al portal web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) e ingresar tu número de DNI para obtener dicha información.

En el caso de haber incumplido como miembro de mesa, la multa asciende a 215 soles. Si como ciudadano no has realizado el sufragio, la multa se aplica de acuerdo al distrito de residencia: