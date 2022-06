Qatar 2022: ¿cuánto gastarán los peruanos si quieren asistir al Mundial?

La Blanquirroja se hace presente. El Mundial de Fútbol Qatar 2022 está a pocos meses de realizarse y Perú necesita ganar un partido más para ser parte de la mayor celebración del balompié.

Siguiendo esta línea, la fiel hinchada ya está haciendo cuentas y averiguando cuánto le costará presenciar este evento internacional en el lejano país árabe, considerado como uno de los más caros para vivir.

¿Cuánto dinero necesitas para ir al Mundial de Fútbol Qatar 2022?

De acuerdo a lo publicado por el portal Bloomberg, asistir a la fiesta del fútbol más importante del mundo costaría US$ 6.382 (S/ 23.940). Un peruano con un sueldo promedio de S/ 1.025, aproximadamente, necesitaría alrededor de 23.356 sueldos para poder viajar.

¿Cuáles serían los gastos que asumirías al ir al Mundial de Fútbol Qatar 2022?

Boletos

Según el portal cheaptickets.com, el pasaje de Lima a Qatar puede costar US$ 2.389, en un vuelo de más de 34 horas. Además, se haría una escala obligatoria en Madrid de más de 16 horas.

Sin embargo, si deseas pasar menos tiempo en el avión, puedes optar por un vuelo de US$ 2.710 y aterrizar en Doha en 20 horas. Pese a ello, todavía se incluye una escala de dos horas en Madrid.

Hospedaje

Quedarte en un hospedaje en Qatar puede costar desde S/ 155 a S/ 1.115, según los datos de Airbnb. En la popular plataforma web figuran habitaciones sencillas hasta hoteles de lujos.

Alimentación

Afortunadamente, existen restaurantes baratos que cuentan con alimentos que van desde los S/ 15 a los S/ 65, de acuerdo al portal TripAdvisor.

Transporte

Uno de los transportes más famosos en Qatar es el tren. La tarjeta Standard vale US$ 2,75 (S/ 11 aprox.) y cada viaje cuesta US$ 0,5 (S/ 1,90). Pero si quieres una opción más cómoda, puedes optar por la Gold, que da acceso a los vagones premium, la cual tiene un valor de US$ 27,5 (S/ 103 aprox.) y el viaje está US$ 5,2 (S/ 19 aprox.).

Pese a esto, también cuentas con la opción de micros, para lo que necesitas una tarjeta especial. Está la Classic Card recargable a US$ 7,90 (S/ 29 aprox.), la Limited Card, que te brinda la posibilidad de realizar dos viajes en 24 horas a partir del momento de la compra, que vale US$ 2 (S/ 8 aprox.) y la Unlimited Card, con viajes ilimitados durante 24 horas tras el momento de la compra, a US$ 5,65 (S/ 21).

Boletos

Los precios de los boletos varían según el partido. Por ejemplo, para el encuentro inaugural, una entrada tiene un valor de 206 soles en categoría 4, 1.133 soles en categoría 3, 1.648 soles en categoría 2 y 2.318 en categoría 1.