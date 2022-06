Mundial Qatar 2022: ¿cuáles son las costumbres del país asiático?

Los ciudadanos tienen una forma particular de vestir, por tal motivo se recomienda cubrir hombros y rodillas en lugares públicos como hospitales, museos, dependencias públicas y oficinas de correo, ya que se te podría negar el acceso.

Las mezquitas no están abiertas al público que no sigue la religión, a menos algunos recorridos de la Mezquita de la Ciudad de la Educación y la Mezquita Nacional Mohammed Ibn Abdul Wahhab.

No se pregunta innecesariamente sobre la familia de otra persona. Aunque existe una gran privacidad familiar, se considera descortés no extender la hospitalidad a los extraños.

En algunos centros comerciales no podrás entrar con, minifaldas, shorts o blusas sin mangas. No obstante, las mujeres no tienen que cubrirse la cabeza.