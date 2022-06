¿Cuándo fue la noche más fría de Lima en los últimos 60 años?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó que Lima ha tenido varias noches denominadas “extremadamente frías” en los últimos días. Incluso, informó que, recientemente, se registró la temperatura nocturna más baja desde hace casi 60 años.

Muchos ciudadanos se han expresado en redes sociales y seguramente que tú habrás conversado al respecto sobre la sensación fría de estos últimos tiempos, así que si deseas enterarte qué tan baja era la temperatura, te contaremos cuándo fue la noche más fresca de la capital peruana.

Lima: ¿cuándo se registró la noche más fría de los últimos años?

De acuerdo con el reporte que compartió el Senamhi, Lima registró una temperatura de 9,7 °C durante la madrugada del pasado lunes 30 de mayo en la zona este de la ciudad, algo que no se repetía desde mayo de 1963 . Por otro lado, el centro alcanzó el 29 de mayo 13,2 °C, la tercera noche consecutiva “extremadamente fría”.

La temperatura más baja de los últimos 60 años se registró en Lima el lunes 30 de mayo. Foto: El Peruano

“La zona este de la capital presentó escasa cobertura nubosa, lo que ocasionó el descenso significativo de las temperaturas en el transcurso de la noche, madrugada y primeras horas de la mañana”, señaló la entidad.

¿Por qué se incrementa el frío en Perú?

La sensación de frío durante estos meses de invierno se debe a que la temperatura superficial del mar en la costa norte y central registra un valor por debajo de lo normal, con un rango promedio de -1.9°C y -2.6°C , respectivamente.

Además, el instituto advierte que entre junio y agosto de 2022 se mantendrán las temperaturas por debajo de lo normal en la costa central y sur del Perú.

Temperaturas mínimas que se esperan para Perú

La institución espera que las temperaturas mínimas para las principales ciudades del país se encontrarán entre los 7°C y 22°C.