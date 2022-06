A lo largo de la historia del fútbol, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha impuesto castigos ejemplares a selecciones y jugadores debido a sus cuestionables conductas, las cuales, en ciertos casos, han desencadenado sucesos lamentables en el campo.

Cabe indicar que las sanciones pueden variar de acuerdo a la gravedad del comportamiento o evento. Tan solo veamos el caso de Byron Castillo, futbolista ecuatoriano que presuntamente habría nacido en Colombia, por lo que, de comprobarse esta información, además de ser expulsado del fútbol, su selección probablemente no iría al Mundial Qatar 2022.

En ese marco, te contamos cuáles han sido las sanciones más severas que ha impuesto la FIFA ante comportamientos indebidos y acontecimientos que desataron algún acto de violencia.

Juanito Gómez, 7 años alejado del fútbol

El futbolista español y exjugador del Real Madrid fue sancionado dos veces durante su carrera, lo cual lo alejó por siete años de las ligas europeas. La primera fue porque agredió al árbitro alemán Adolf Prokop y a uno de sus jueces de línea en un partido ante el Grasshoppers de Suiza en 1978.

La segunda fue cuando el defensor pisó de forma adrede la cabeza del germano Lothar Matthaus, quien terminó en el suelo en plena semifinal de la Copa de Europa de 1987 ante el Bayern Múnich. Por esta conducta le dieron cinco años de suspensión.

Heysel fue la tragedia que cambió la historia del fútbol. Foto: BBC

Heysel, la tragedia más grande de la historia del fútbol

El 29 de mayo de 1985 en el estadio Heysel en Bruselas, durante la final de la Liga de Campeones de la UEFA entre Juventus y Liverpool, se dio el suceso más lamentable en el fútbol: 39 personas fallecieron asfixiadas. Según el reporte, esto fue a raíz de que los fanáticos ingleses, bajo los efectos del alcohol, provocaron a los italianos y le lanzaron objetos. Ante la avalancha de gente, los hinchas italianos se quedaron aprisionados en una zona del estadio que no tenía salida de emergencia y varios murieron por asfixia.

Ante esta tragedia, el Liverpool fue suspendido de los partidos por 10 años, hasta 1995, aunque luego se redujo hasta 1991. Los otros clubes ingleses también fueron afectados y durante cinco años fueron suspendidos de las competiciones UEFA.

Roberto Rojas, portero chileno expulsado para siempre del fútbol

El 3 de septiembre de 1989, cuando Brasil y Chile jugaban en el Estadio Maracaná en un partido clasificatorio para el Mundial de Italia 1990, en el minuto 67, una bengala cayó sobre el césped y el guardameta Roberto Rojas se desplomó aparentando que estaba herido con el artificio, el cual había sido lanzado desde la grada del público local. Aunque su cara estaba llena de sangre, las imágenes de TV demostraron que el objeto no impactó en el portero, por lo que él en realidad había fingido una agresión.

Luego Rojas confesó la verdad y dijo que él mismo se había provocado las heridas con una cuchilla de afeitar que tenía en su guante. La FIFA no toleró este comportamiento antideportivo y nunca más jugó el fútbol profesional. Chile quedó excluido del Mundial de Italia y de las eliminatorias hacia Estados Unidos 1994.

Athletic Bilbao y Barcelona fueron sancionados pero quedó sin efecto

Cuando se realizaba la final de Copa del Rey de 1984 entre Athletic Bilbao y Barcelona en el Santiago Bernabéu, la tensión no pudo controlarse en la hinchada, especialmente al final del partido. Tanto futbolistas como fanáticos corrieron por el campo y se dieron patadas y puñetes.

Ante estos comportamientos, Diego Maradona, Clos, Migueli, Andoni Goikoetxea, Sarabia y De Andrés recibieron una sanción de tres meses en la que no debían jugar. No obstante, no pasó mucho tiempo después y al final ninguno de los futbolistas cumplió castigo alguno. Incluso Maradona se fue al Napoli y los demás también continuaron con sus actividades.

Eric Cantona y su patada voladora a hincha

El futbolista francés Eric Cantona, durante su tiempo jugando en el Manchester United en 1995, le dio una patada en el pecho a un seguidor del Crystal Palace y supuesto fascista, Matthew Simmons, quien le gritó tras haber sido expulsado del partido. La Federación inglesa lo castigó por nueve meses sin jugar, también le colocó una multa de 20 mil libras y dos semanas de servicio a la comunidad.

Luis Suárez y su mordisco

Durante la fase de grupos del Mundial Brasil 2014, el uruguayo Luis Suárez mordió a Giorgio Chiellini cuando su selección se enfrentaba a Italia. Fue sancionado por nueve partidos más cuatro meses fuera de las canchas, también le impusieron una multa de 82 mil euros y estuvo prohibido de entrar a los estados.

Expulsión de Rusia por la invasión a Ucrania

Ante la invasión de Rusia y Ucrania, que empezó a inicios de 2022, todos los clubes y selecciones nacionales rusos fueron expulsados de todas las competiciones de FIFA y UEFA. Aunque esta situación es ajena al fútbol y la Federación Rusa apeló a través del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para deshacerse de esta medida, hasta el momento continúan sin participar.

Querétaro fue el escenario de la más reciente tragedia futbolística. Foto: El País

La tragedia en Querétaro, México

El 5 de marzo de 2022 se registró una de las tragedias más lamentables del fútbol en el Estadio La Corregidora de Querétaro, México, el cual dejó un saldo de 17 muertos y 22 heridos de gravedad. Algunos de los castigos para el club ‘Gallos Blancos’ de Querétaro van desde la compra obligatoria de los dueños de la franquicia o la prohibición de utilizar el estadio por un año.

“La FIFA está consternada. Los actos de violencia son inaceptables e intolerables. Nos unimos a la Federación Mexicana de Fútbol y a la CONCACAF para condenar este negro incidente y alentar a las autoridades a hacer justicia en relación con los individuos responsables. Nuestros pensamientos están con todos los que sufrieron sus consecuencias”, fue el comunicado de la FIFA ante este terrible hecho.