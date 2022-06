¿Quiénes son los famosos que probaron ayahuasca y cómo fue su experiencia?

La ayahuasca es un rito ancestral que no solo es muy conocido en Perú, sino también en el mundo. Tanta es su popularidad que hasta los famosos de Hollywood se han atrevido a probar este brebaje tradicional que conectaría con la parte espiritual del ser humano.

Cantantes, actrices, actores y artistas en general, tras experimentar los efectos de la bebida indígena, contaron su experiencia y qué sintieron luego de tomarla. Mientras algunos pasaron un buen momento, para otros fue todo lo contrario.

Artistas de Hollywood que tomaron ayahuasca

Estos son los famosos que probaron la bebida ancestral y revelaron cómo se sintieron.

Foto: Inti Perú

Sting

El cantante de The Police, en varias ocasiones, se ha referido a su experiencia con esta bebida ancestral, la cual ha tomado más de una vez. Una de ellas fue cuando viajó con su esposa a Brasil.

“Cada hoja, cada flor, cada insecto me llamaba. Era una sensación de estar conectado que me fascinó”, dijo el cantante británico en su autobiografía “Broken music”.

Olivia Newton-John

La actriz de la reconocida película Grease viajó años atrás con su esposo, John Estaerling, a nuestro país, donde un curandero les dio de beber ayahuasca.

“Realicé el ritual de la ayahuasca y compartí unos días con los indios. Son todos gente maravillosa. Perú es una tierra encantadora”, dijo la también cantante australiana.

Foto: Jimmy Kimmel Live / YouTube

Megan Fox

Durante su viaje a Costa Rica, la protagonista de “Diabólica tentación” probó el brebaje, aunque su experiencia no fue tan agradable. Así lo confesó en el programa de entretenimiento “Jimmy Kimmel live”.

“Nos fuimos a Costa Rica a tomar ayahuasca en un entorno adecuado con gente indígena. Yo pensaba que iba a ser como un glamping, una especie de experiencia de cinco estrellas, pero llegas ahí y realmente estás en el medio de la selva”, explicó la actriz de “Transformers”.

Michelle Rodríguez

La actriz de las sagas de la franquicia Rápidos y Furiosos probó la bebida ancestral en Perú cuando grababa el documental “Reality of truth”. Según contó, su experiencia la hizo reflexionar sobre la muerte de su amigo y compañero de reparto Paul Walker.

“Mi viaje de ayahuasca me hizo sentir triste… por el hecho de que él me dejó aquí… No era tanto tristeza, porque se fue, sino más bien celos porque se haya ido primero”, comentó Rodríguez.

Lindsay Lohan es una de las actrices más famosas que contó su experiencia con la ayahuasca. Foto: Instagram / @lindsaylohan

Lindsay Lohan

En 2015, la polémica actriz declaró en The Mirror que el probar ayahuasca le cambió la vida y la ayudó a superar los momentos difíciles por los que atravesó, como la pérdida de un hijo.

“Cuando la probé, me sentí físicamente atada, loca, como si renaciera. Desde entonces me siento diferente. Es como si hubiese dejado totalmente atrás los pesos que yo misma había creado en mi pasado y ahora solo mirara hacia adelante. Es una experiencia única y me ha cambiado la vida. No voy a arruinar esto de nuevo, jamás (…). Lo que más me ha marcado de la ayahuasca es que me ha devuelto ese fuego que yo un día tuve dentro, ese valor para enfrentarme a todo y a todos, y luchar para salir adelante. Me ha llenado de nuevo el alma”, dijo Lohan.

Will Smith

Según contó el actor en una entrevista, la ayahuasca no fue una experiencia agradable porque tuvo visiones que le parecieron terroríficas.

“Empecé a ver que todo mi dinero se iba volando y mi casa se estaba yendo, y mi carrera se estaba yendo, y estaba tratando de agarrar mi dinero, y mi carrera y toda mi vida se estaban destruyendo. Este es mi miedo y estoy ahí, pero tengo ganas de vomitar. (…) Escucho una voz que dice: ‘Esto es lo que es, esto es lo que es la vida’. Y yo dije: ‘Oh, m***’; y escucho a Willow gritar: ‘Papá, ayúdame, papi, ¿cómo es que no me ayudas?’. Y yo estoy como ‘no te veo, cariño’”, contó el protagonista de “Soy leyenda”.