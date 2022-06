Bill Gates: ¿qué modelo de celular utiliza el cofundador de Microsoft en su día a día?

En las redes sociales comenzaron a circular diversas teorías sobre qué teléfono utiliza Bill Gates; sin embargo, no había ninguna información que fuera oficial. Tuvieron que pasar varios meses para que el mismo fundador de Microsoft se anime a revelar el misterio y deje sin palabras a miles de cibernautas. ¿Quieres saber cuál es el modelo de smathphone que usa? A continuación, te lo contamos

Bill Gates es uno de los personajes más reconocidos de la industria de la tecnología debido a que él y su compañero Paul Allen crearon el sistema operativo Windows para ordenadores.

¿Qué tipo de celular utiliza Bill Gates?

El pasado 19 de mayo, Bill Gates se volvió a enfrentar a las preguntas de la comunidad de Reddit en un nuevo Ask Me Anything. Durante la entrevista, el magnate estadounidense se animó a hablar sobre el cambio climático, la pandemia y otros temas más personales, como el tipo de celular que usa en su día a día.

Este último punto asombró a miles de cibernautas, ya que confesó que el teléfono móvil que utiliza no fue creado por su compañía. Se trata del Samsung Galaxy Z Fold 3, un smartphone premium que se caracteriza por tener una pantalla plegable. Lo curioso de este dato es que Microsoft ha diseñado un equipo bastante similar: el Surface Duo 2.

“Tengo un Android Galaxy Z Fold3. He probado varios. Con esta pantalla puedo arreglármelas con un gran PC portátil y el teléfono, y nada más”, respondió Gates a un usuario de Reddit.

La respuesta de Bill Gates. Foto: Reddit

¿Cómo es el teléfono que utiliza Bill Gates?

El modelo Galaxy Z Fold3 de Samsung tiene como principal característica la capacidad de desdoblarse para aumentar el tamaño de su pantalla. Esto permite a los usuarios mejorar su experiencia al momento de observar videos, revisar las redes sociales, trabajar, etc.

El Galaxy Z Fold3 ofrece una tecnología muy innovadora. Foto: Elenbyte

Otras características del Galaxy Z Fold3