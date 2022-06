Shakira y Piqué: ¿por qué nunca contrajeron matrimonio?

Shakira y Gerard Piqué fueron una de las parejas mediáticas más estables del mundo después de haber oficializado su vínculo en marzo de 2011 y tras haber grabado el videoclip de la canción “Waka waka” un año antes; sin embargo, nunca mostraron intenciones de querer casarse y en más de una entrevista ambos explicaron sus motivos.

Tras 12 años de relación, dos hijos y algunas propiedades en común, la intérprete de “Intuición” y el futbolista del Barcelona, luego de los rumores de infidelidad del defensor, acabaron con la ilusión de sus miles de fans que soñaban con verlos llegar al altar.

Le teme al matrimonio

La destacada artista colombiana indicó en una entrevista que para ella no era indispensable contraer nupcias, ya que “nunca fueron una pareja tradicional” y que, a pesar de sus acelerados ritmos de vida, se apoyaban “mutuamente” en la crianza de sus hijos para que así también desarrollaran sus carreras de la mejor manera.

“ El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa , sino más bien como su novia, su amante. Es como esa fruta prohibida: prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, señaló la cantante, respuesta que causó sorpresa en su amplia fanaticada.

Nunca le habría propuesto matrimonio

El deportista es catalogado por la prensa de su país como un “niño grande” y hasta de inmaduro, por lo cual se especula que él habría sido el principal motivo de que no se haya podido concretar la boda.

No obstante, el futbolista campeón con España en Sudáfrica 2010, señaló en una entrevista con Gary Neville que “no hay necesidad de un compromiso ante la ley” porque estaban conformes y “cómodos con su situación actual”.

“Quiero decir, me gusta cómo estamos ahora. Tenemos dos hijos, de 7 y 9 años respectivamente. Nosotros funcionamos bien como pareja y no tenemos la necesidad de casarnos”, refirió el seleccionado español.