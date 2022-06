¿Cuántos goles y títulos ha ganado Robert Lewandowski en Bayern Munich?

Bayern Munich es uno de los clubes más ganadores de la historia, el más campeón de Alemania y el tercero con más títulos de Champions League junto a Liverpool con cinco ‘Orejonas’, solo por detrás de AC Milan y Real Madrid. Robert Lewandowski ha sido la cara principal del elenco teutón en la última década y esta historia podría haber llegado a su punto final.

El delantero y capitán de la selección polaca llegó al conjunto bávaro en el 2014 procedente del Borussia Dortmund, y desde esa fecha ha convertido 344 goles, estadística que lo coloca en el segundo puesto de la tabla de goleadores históricos ; Gerd Müller es el único que le gana con 184 tantos más (528).

Robert Lewandowski en su primera temporada como futbolista del Bayern Múnich, en el 2014. Foto: AFP

En el Bayern, Lewandowski ha ganado todo, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, siendo sus mejores años el 2020 y 2021, ya que obtuvo el sextete con los muniquenses: Bundesliga, Copa de Alemania, Liga de Campeones, Supercopa de Europa, Supercopa de Alemania y Mundial de Clubes.

La figura de esos seis títulos conseguidos fue el jugador polaco y aquella temporada ganó el premio a The Best FIFA como el mejor futbolista del año ; el Balón de Oro no se celebró, pero todos los especialistas indicaron que él se lo merecía. En el 2021, no ganó este último galardón, pero sí fue escogido como el mejor delantero del año.

Su dominio con los de Múnich en el país alemán ha sido totalmente arrollador. Ocho Bundesligas, tres Copas de Alemania, cinco Supercopas de Alemania. Asimismo, la misma Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo ha galardonado incluyéndolo en el equipo de la década en Europa y a nivel Mundial. También lo eligió como el mejor del planeta en los años 2020 y 2021.

Robert Lewandowski marcó 50 goles en 46 partidos jugados esta temporada 2021/22. Foto: AFP