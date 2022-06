¿Quiénes son los hombres más ricos del mundo y a cuánto asciende su fortuna?

La revista Forbes, especializada en las finanzas del mundo, presenta el ranking de los hombres más ricos del mundo en el 2022. La persona que encabeza la lista es Elon Musk, con una fortuna de US$ 219.000 millones. Esto, gracias a los ingresos de sus compañías: Tesla y SpaceX.

Atrás quedaron los años en donde Bill Gates encabezaba la exquisita lista, aunque esto no quiere decir que el fundador de Microsoft deje de aparecer en la misma. A continuación, los tres hombres más ricos del mundo y el monto total de su exorbitante fortuna.

Las 3 personas más ricas del mundo, según Forbes

Por ahora, nadie cuenta con más dinero en el planeta que Elon Musk, quien encabeza la lista de los multimillonarios del mundo por primera vez. Musk ha logrado superar a Jeff Bezos , quien desciende al segundo puesto por primera vez en cuatro años. Según Forbes, esto se debe a una caída del 3% en las acciones de Amazon y al aumento de las donaciones benéficas, que redujo US$ 6.000 millones a su patrimonio.

Elon Musk - US$ 219.000 millones

Elon Musk nació en Sudáfrica, pero se nacionalizó canadiense y norteamericano. Es fundador de las compañías Tesla, SpaceX, Paypal y Solar City. En el año 2002, con la venta de PayPal, el empresario ganó US$ 180 millones, suma que fue usada para fundar tres de sus principales empresas: SpaceX con US$ 100 millones, Tesla Inc. con US$ 70 millones y SolarCity con US$ 10 millones.

Elon Musk ha sido una figura omnipresente en la cultura estadounidense de los últimos años. Foto: EFE

Jeff Bezos - US$ 171.000 millones

Jeff Bezos nació hace 57 años en Nuevo México, Estados Unidos. De familia humilde, destacó por su inteligencia desde pequeño. Estudió en Princeton, donde se graduó en la carrera de ingeniería eléctrica y ciencias de la computación. Además, cuenta con un doctorado en ciencia y tecnología por la Universidad de Carnegie Mellon en Pensilvania.

En el año 1995 fundó Cadabra.com, librería online que meses más tarde se llamaría Amazon. Poco a poco, esta empresa online diversificaría su cartera de productos, llegando a ser la tienda virtual más importante del mundo. En el 2000, fundó Blue Origin, compañía de transporte aeroespacial que capacita astronautas. En la actualidad es el accionista mayoritario del diario estadounidense The Washintong Post.

Jeff Bezos es el dueño de Amazon. Foto: AFP

Bernard Arnault - US$ 158.000 millones

Bernard Arnault nació en el año 1949, en Roubaix, municipio francés. Estudió en la Escuela Politénica de París, donde se graduó en la carrera de ingeniería. Es así que comienza a trabajar en la empresa familiar y convence a su padre de convertir su negocio de construcción en una inmobiliaria de apartamentos turísticos llamada Férinel.

En el año 1984 adquiere la empresa financiera Agache-Willot y se convierte en el director general de Christian Dior, industria textil de lujo que estaba en quiebra. En la actualidad, lidera el grupo LVMH, dueño de las firmas más selectas a nivel mundial como Christian Dior, Louis Vuitton, Tiffany, Loewe, Bvlgari, Don Perignon, Moët Chandom, entre otras.

Bernard Arnault es el accionista mayoritario de VMH, dueño de las firmas más selectas a nivel mundial como Christian Dior, Louis Vuitton y Don Perignon. Foto: AFP

Otras personalidades en la lista de los hombres más ricos del mundo