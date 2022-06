Jaime Bayly: ¿qué dijo sobre su romance con Diego Bertie?

El martes 31 de mayo Diego Bertie se presentó en el programa de Magaly Medina para revelar detalles de su pasado, entre ellos su relación con Jaime Bayly. El actor afirmó que su vínculo amoroso con el periodista no fue relevante porque ventiló su intimidad y expuso situaciones innecesarias.

A raíz de ello, el reciente domingo 5 de junio, Bayly brindó su versión de los hechos a través de un escrito en La Nación. Aunque no se refirió con nombre propio hacia Bertie, los lectores lo relacionaron de inmediato.

¿Qué dijo Jaime Bayly de su romance con Diego Bertie?

Jaime Bayly en su columna de opinión se refirió a las declaraciones de Diego Bertie respecto a su romance. A diferencia del actor, él consideró que su relación fue “tremenda, intensa, brutal, atormentada”. También confesó que “lo amó”.

“Mi relación con Soplapollas (haciendo referencia a Diego Bertie) no fue corta ni fallida, y tampoco fue irrelevante, piensa Tragasables (representándose a sí mismo). Duró un par de años. Fue mi primer hombre. Lo amé . No supe cómo amarlo, no supimos cómo amarnos, pero lo amé”, señaló el escritor.

¿Qué dijo Jaime Bayly sobre Diego Bertie en su libro No se lo digas a nadie?

Diego Bertie dijo en el programa de la ‘Urraca’ que Jaime Bayly expuso detalles de su intimidad en su libro No se lo digas a nadie. Este hecho le afectó a su familia, vida y carrera

“Él ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento en que quisiera. Vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, mi carrera. Me hizo mucho daño. No le guardo ningún rencor, al contrario . (...) Él, que se creía abanderado de los gays, ahora es el más burgués, señor casado y con hijos. Yo soy una persona libre, feliz y sin ningún rollo”, expresó el actor.

Al respecto, Bayly negó que los pasajes narrados fueran una agresión contra Bertie y acotó que no es responsable del sufrimiento por ello.

“No fue una agresión a ti: fue un homenaje a ti. Pero, como estabas en el clóset y no eras capaz de asumirte como gay, entonces sufriste . Pero el sufrimiento no lo causé yo: te lo impusiste tú mismo por tenerle miedo a la verdad. Mis padres también sufrieron con mi novela, pero sufrieron por ser homofóbicos, porque les daba vergüenza tener un hijo bisexual, de modo que el sufrimiento provenía de un prejuicio, una tara, se originaba en una postura intelectual y moralmente errónea”, refirió el presentador de televisión.

¿Jaime Bayly se arrepiente de su relación con Diego Bertie?

Jaime Bayly no se arrepiente de haber amado a Diego Bertie y además lo recuerda con cariño. En las líneas finales de su escrito lo menciona.