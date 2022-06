Auto-Tune: ¿qué artista lo utilizó por primera vez y en qué canción?

Dentro de la industria musical, sobre todo en los géneros urbanos y relacionados al trap, se ha popularizado a gran escala el uso del Auto-Tune, nombre de una herramienta de edición de sonido que permite modificar la voz para corregir las desafinaciones que surgen al momento de cantar. Pero ¿quién fue el artista que lo utilizó por primera vez y en qué canción?

Aunque esta tecnología nació con el fin de perfeccionar la voz, su uso ya no se limita solo a corregir o embellecer hoy en día. Ahora, se crea música a través de la distorsión de sonidos y voces, de manera que no importa si desafinas o cantas sin saber hacerlo, ya que puedes llegar a triunfar gracias al Auto-Tune.

¿Qué cantante utilizó por primera vez Auto-Tune?

La primera artista que lo usó fue Cherilyn Sarkisian, ‘Cher’, en su tema “Believe”, el cual lanzó en 1998 y se volvió uno de los sencillo más vendidos en el mundo, por lo que al Auto-Tune se le ha llegado a llamar el “efecto Cher”.

¿Quién creó el Auto-Tune?

El Auto-Tune fue creado en 1996 por Andy Hildebrand, un ingeniero especializado en petroquímica y aficionado a la música que trabajaba analizando las ondas sísmicas en el océano, a fin de hallar yacimientos de petróleo.

Sn embargo, su interés en la música pudo más y abandonó dicho estudio, aunque utilizó los conocimientos que obtuvo en su área de trabajo para relacionar el tratamiento de los datos sísmicos acústicos con alguna herramienta que le permitiera manipular las frecuencias. Fue así que inventó la primera versión del Auto-Tune en su portátil.

Detractores del Auto-Tune

La herramienta se popularizó en los años 2000, y lo han usado, además de la pionera ‘Cher’, artistas como The Black Eyed Peas, Radiohead, Thom Yorke o Snoop Dogg. No obstante, el uso actual que se le da al Auto-Tune para convencer de que cualquier voz es apta para cantar ha originado numerosos detractores, entre los que se encuentran la cantante Christina Aguilera y el rapero Jay-Z.

¿Quién es ‘Cher’?

Cherilyn Sarkisian, conocida por su seguidores como ‘Cher’, es una cantante, actriz, y celebridad de televisión estadounidense. A pesar de tener más de 70 años, se ha reinventado constantemente y tiene una de las carreras más importantes de la música pop.

Tenía 16 años cuando fue descubierta por Sonny Bono, un cantante y productor de Estados Unidos con una gran carrera en los negocios. Cherilyn empezó a experimentar en la música con éxitos como “Dark lady”.

A finales de 1964, firmó un contrato de grabación con Liberty Records y Sonny Bono trabajó como su productor. Su versión de “All I really want to do”, de Bob Dylan, llegó al top 20 en la lista de sencillos pop del país norteamericano.

Sin embargo, su tema más icónico llegó cuando la cantante ya tenía 52 años. “Believe” impulsó su carrera musical. La canción estuvo en el primer lugar de Los 40, lista de mejores éxitos recopilados por una famosa cadena de radio española. Asimismo, introdujo el Auto-Tune en la música pop convencional.