¿Qué fue de William Chiroque tras brillar con la selección peruana en la Copa América 2011?

William Chiroque, el popular ‘Periquito’, fue una de los jugadores que más destacó en la selección peruana en 2011, año en que la Bicolor obtuvo la medalla de bronce en la Copa América que se llevó a cabo en Argentina. El exfutbolista fue trascendental, junto con Paolo Guerrero y Juan Vargas, para que la Blanquirroja alcance el tercer puesto de dicho campeonato sudamericano. Pero, ¿a qué se dedica en la actualidad? A continuación, te lo contamos.

Chiroque fue uno de los deportistas más desequilibrantes de aquel equipo que dirigía el técnico uruguayo Sergio Markarián. Además, jugó en diferentes equipos locales hasta el 2018, año en que se retiró.

Trayectoria de William Chiroque

‘Periquito’ inició su carrera como en el club Sport Pilma de la Liga Distrital de Morropón, entre los años 1995 y 1998. Posteriormente, jugó en el Atlético Grau de Piura. Según relató el propio jugador en una entrevista de 2020 para La República, desde muy pequeño tuvo el deseo de convertirse en futbolista profesional.

“En el fútbol, como dicen, unos se hacen y otros nacen. En mi caso fue desde que tengo uso de razón. A los 6 años ya andaba con el balón y desde ese momento sabía que iba a jugar”, señaló.

William Chiroque hizo dupla con Paolo Guerrero en la Copa América de 2011. Foto: AFP

Sus buenas actuaciones en Sport Lima hizo que varios clubes peruanos de primera división se fijasen en él. Es así que en 2005 fichó por el Sporting Cristal, aunque solo estuvo en el club rimense por un año, ya que luego pasó a jugar por Alianza Atlético.

No fue hasta el 2011 en el que ‘Periquito’ obtuvo popularidad nacional e internacional al ser convocado por el extécnico de la selección peruana, Sergio Markarián, para disputar la Copa América.

En dicha ocasión, Chiroque jugó cinco partidos y destacó por su habilidad con el balón. En el certamen continental, brindó una asistencia y anotó un gol ante Venezuela. Tras finalizar la competencia, alternó con la Blanquirroja en las Eliminatorias 2010 y 2014.

¿Qué fue de la vida de William Chiroque?

Luego de brillar por la Bicolor, Chiroque defendió la camiseta de diferentes equipos locales como Sporting Cristal y Atlético Grau. Con este club dio por finalizado su trayectoria futbolística en 2018, debido a una serie de lesiones que le impidieron seguir jugando a nivel profesional.

Tras su retiro, ‘Periquito’ comenzó a trabajar en la Municipalidad de Tambo Grande-Piura. Su labor consistía principalmente en organizar campeonatos para promover el talento de nuevas promesas del balompié. Sin embargo, con la llegada de la COVID-19 tuvo que dejar sus actividades en el municipio y se dedicó a la agricultura junto a su familia.

William Chiroque jugó en Sporting Cristal en 2005 y 2013. Foto: El Popular

Él disfruta de su trabajo en el campo. Así lo reveló el propio jugador al diario Depor en 2018. “Conozco el tema de la agricultura, gracias a mi papá. Me gusta estar en el campo. Es cierto, el fútbol me ha dado muchas cosas, pero ahora es cuando quiero respirar esa paz que nos regala la naturaleza”, detalló. Además, aseguró que no tienen pensado convertirse en entrenador.

¿Por qué William Chiroque es conocido como ‘Periquito’?

Si bien su nombre es William Chiroque, muchos lo recuerdan como ‘Periquito’. Este apodo le colocaron sus compañeros del club Sport Lima de Perú, debido a que, al igual que esta ave, era muy veloz en el campo.