‘Hincha israelita’: ¿cómo consigue dinero para viajar y alentar a la selección peruana?

El ‘Hincha israelita’, considerado por muchos el amuleto de la selección peruana, se hizo conocido a través de la pantalla chica desde el año 2010, cuando empezó a acompañar al equipo de Ricardo Gareca en cada partido que jugaba, tanto al interior como al exterior del país. Pero ¿cómo consigue dinero para viajar a los encuentros que disputa la Bicolor en otros países? Descúbrelo a continuación.

Su verdadero nombre es David Chauca Quispe y vive en en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, junto a su esposa e hijos. Su fidelidad a la Blanquirroja llamó la atención no solo de los medios nacionales, sino también de los internacionales, los cuales lo han entrevistado en más de una ocasión.

¿Cómo consigue dinero el ‘Hincha israelita’ para alentar a la Bicolor en el extranjero?

David Chauca trabaja como obrero de construcción civil. Tirando lampa, asentando ladrillos y levantando muros es como consigue asistir a los partidos de la selección peruana.

Aunque no siempre logra recolectar el dinero necesario con este oficio, siempre se las ingenia para estar presente en todas las barras y encuentros de la Bicolor.

En una entrevista para El Popular, señaló que llegó a trabajar hasta 12 horas al día para poder acompañar al equipo de Ricardo Gareca en el partido que jugó frente a Uruguay, el 24 de marzo de 2022, en Montevideo.

“Estoy trabajando duro, 12 horas al día, pues si avanzo, acabaré rápido la obra, esperando que llegue otro trabajito. Voy a llevar mascarillas con diseños de la selección para vender a los compatriotas en Uruguay”, manifestó.

En el caso de que Perú clasifique al Mundial Qatar 2022, el ‘Hincha israelita’ considera que con la realización de algunas obras de construcción le alcanzaría para comprarse el pasaje y así poder estar presente en la Copa del Mundo.

“Ya veremos, habrá que trabajar duro, por ahí haré actividades. Con unas cinco techadas me saldría para el pasaje. También he pensado pedir al profe Gareca o los jugadores que me recomiendan para hacer cualquier trabajito de construcción”, señaló al diario en mención.

¿Cómo inició su pasión por la selección peruana?

Hace diez años, cuando la selección peruana era dirigida por Sergio Markarián, el obrero de construcción civil tomó la decisión de seguir a la Bicolor por todo el mundo. En aquel entonces, David Chauca se encontraba soltero.

Sin embargo, ahora, el ‘Hincha israelita’ está casado y tiene hijos, por lo que debe coordinar con su esposa cada viaje. Además, su prioridad es cubrir los gastos de su casa.

‘Hincha israelita’ usa peculiar instrumento musical para alentar a la selección peruana

En 2019, David Chauca viajó a Brasil para acompañar a la Blanquirroja en la gran final de la Copa América. En el banderazo realizado en los exteriores del hotel donde se encontraban los pupilos del ‘Tigre’, el ‘Hincha israelita’ se hizo presente con un cuerno, un instrumento musical de viento que en la antigüedad era utilizado como llamado a la guerra.

El 'Hincha israelita' viajó a Brasil, en 2019, para la final de la Copa América. Foto: composición LR

‘Hincha israelita’ casi termina en comisaría de Montevideo

El ‘Hincha israelita’ tuvo una particular experiencia en marzo de 2022. Él había viajado a la ciudad de Montevideo, Uruguay, para alentar a la Blanquirroja, pero casi termina en una comisaría al no encontrar su hotel. Sin embargo, recibió el apoyo de una periodista y pudo ubicar el lugar en el que se alojaba.