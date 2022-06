Baguazo en Amazonas: ¿cuáles fueron las causas y consecuencias del enfrentamiento?

El 5 de junio del 2009 ocurrió uno de los enfrentamientos más feroces en la historia del Perú: el Baguazo en Amazonas. Más de 2.000 indígenas de la provincia de Bagua, en la zona conocida como la Curva del Diablo, en la región Amazonas, defendieron sus derechos. En tanto, los efectivos policiales hicieron cumplir una orden de desalojo firmada por el Gobierno de Alan García.

El conflicto dejó como saldo muerte, heridos y violaciones a los derechos humanos. Han pasado 13 años y aún hay episodios sin resolver.

PUEDES VER: Conoce cuáles son los museos en Perú que darán ingreso gratis este 5 de junio

¿Cuál fue la causa del Baguazo en Amazonas?

Durante el segundo Gobierno de Alan García (2006-2011), se fomentó una política de inversión como parte del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. En esos años, se publicaron decretos legislativos que afectaban de manera directa los derechos de las comunidades indígenas que estaban relacionados a la consulta previa y zonas protegidas.

Un grupo de indígenas vivía desde abril del 2009 en la Curva del Diablo; sin embargo, el Gobierno de García ordenó su desalojo para continuar con sus medidas de inversión en el ámbito minero.

Los pobladores alzaron su voz de protesta y tomaron parte de la carretera Fernando Belaúnde Terry.

¿Qué consecuencias tuvo el Baguazo en Amazonas?

Los enfrentamientos por el desalojo en la Curva del Diablo tuvieron como consecuencia la muerte de 33 personas (entre policías e indígenas), decenas de heridos y la violación a los derechos humanos. Asimismo, el desprestigio de las autoridades nacionales y regionales fue evidente.

Algunas familias obtuvieron justicia por sus fallecidos. En tanto, otras aún la esperan: buscan una reparación civil por parte de oficiales de la Policía Nacional y del Estado como tercero civil responsable.

PUEDES VER: Primeros Consejos de Ministros en las regiones muestran pobres resultados

¿Qué se aprendió del Baguazo en Amazonas?

Según Juan José Quispe, abogado de IDL, poco se aprendió del Baguazo en Amazonas. Este profesional acompañó a nativos en el juicio por el caso la Curva del Diablo. En esa línea, sostiene que el Estado no ha otorgado las sentencias respectivas.