¿Puede una persona exigir indemnización por infidelidad?

Luego de que Shakira anunciara el fin de su relación con Gerard Piqué tras 12 años de romance, en medio de rumores por una infidelidad por parte del futbolista, muchas personas se preguntan si, bajo las leyes peruanas, aplicaría una indemnización o no, en caso pasen por una situación similar y confirmen la deslealtad de su pareja.

Como se recuerda, la intérprete de “Waka waka” reveló con anterioridad que decidió no contraer nupcias con el padre de sus dos hijos: “El matrimonio me asusta mucho. No quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia. Su amante, su novia. Un poco como la fruta prohibida. Quiero mantenerlo atento, que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento”, había comentado.

Por ello, aquí te contamos si se puede o no recibir una indemnización por causal de infidelidad, ya sea que estés bajo un matrimonio o convivas con tu pareja.

¿Procede indemnización por infidelidad

Nadie está exento de que su pareja sea infiel; en esa línea, de acuerdo a la ley, en caso la parte afectada lo desee, podría solicitar o no una compensación.

La República se comunicó con Myriam Percovich, abogada especialista en derecho civil, quien nos dio más luces sobre el tema.

“Si es que son casados sí se puede dar (la indemnización). En el caso de divorcio por causal, en este caso sería adulterio, se pide una indemnización y el juez la da” , sentenció la legista.

Además de ello, “también la persona que es la adúltera pierde todos los bienes de la sociedad ganancial”, que son administrados por ambos cónyuges.

¿Qué pasa cuando son convivientes, aplica la indemnización?

Según la mujer de leyes, “jurídicamente puede corresponder (la indemnización) por daño moral, pero habría que buscar jurisprudencia a favor para no ir sin suficiente sustento al juicio”, remarcó.

En tanto, si nos preguntamos a cuánto ascendería la indemnización, es preciso señalar que la misma es decidida por el juez “en función del grado de afectación que tenga la persona, ya sea económica o emocional” , manifestó el abogado Salvador Collins en un diálogo anterior con este medio.

Por su parte, Percovich remarcó que en el matrimonio “con toda certeza, la persona (que comete la infidelidad) pierde los bienes y se lo queda la otra parte”, agregó.