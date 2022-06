¿Cuáles son las canciones de amor que Shakira le dedicó a Gerard Piqué durante su relación?

Tras varios rumores de infidelidad rondando en los últimos días, Shakira y Gerard Piqué finalmente confirmaron que, tras 12 años de relación y dos hijos en común, se separan. Así lo anunciaron ambos en un comunicado divulgado por la agencia de comunicación de la cantante.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, se lee en el mensaje.

Aunque hoy en día la cantante colombiana y el futbolista del F.C. están separados, su historia amor quedará inmortalizada en algunas canciones que la misma Shakira le compuso y dedicó en su momento.

A continuación, te contamos cuáles fueron esos temas musicales inspirados en el deportista español:

Shakira a través de un comunicado confirmó el término de relación con el padre de sus hijos hoy, 4 de junio. Foto: 3geradpique/Instagram

Dare La La La

La canción compuesta por Shakira fue incluida en el álbum de estudio homónimo de la artista colombiana, la cual también fue interpretada en la clausura de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014. Una de las estrofas estuvo inspirada en la mirada de su expareja, en la que se refiere a sus ojos azules.

23

El nombre de la canción hace referencia a la edad de Piqué, la misma que tuvo cuando ambos se conocieron. Las letras describen que la cantante se “sentía sola y que no existía Dios”, pero toda su perspectiva de vida cambió hasta que conoció a esos “ojos azules”.

Broken Record

El título también forma parte del álbum homónimo “Shakira Broken Record”. En un párrafo, Shakira afirma que ya no necesita buscar al hombre ideal porque, para ella, el futbolista era “el indicado”. Asimismo, en otra parte, vuelve a hacer mención de su mirada: “Tus ojos me llevan a lugares con los que nunca había soñado”.

Me enamoré

El tema musical más evidente. Además de que Piqué sale en el videoclip oficial, toda la letra es íntegramente dedicada a él. Incluso, otorga detalles de cómo se conocieron y los sentimientos que le abordaron en ese entonces.

Toneladas

Luego del lanzamiento de su álbum “Sale el sol” en 2010, la artista tomó un receso de casi siete años para volver con “El Dorado”, en el cual uno de sus éxitos fue “Toneladas”, canción donde agradece a Piqué por apoyarla en su carrera: “Y si no fuera por ti, habría renunciado a mis sueños”.

Te Felicito

Este último tema musical, además de ser el más reciente de Shakira en colaboración con Rauw Alejandro, ha llamado la atención de los fanáticos por su letra, pues hace referencia a una despedida y un mal amor.

“Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”, se escucha en una de las estrofas de la canción.