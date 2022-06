Shakira: ¿cuánto dinero tiene y en qué negocios invierte su fortuna?

Con una carrera musical de más de 30 años, Shakira es la segunda cantante latina más exitosa de todos los tiempos después de Gloria Estefan. Según el portal Celebrity Net Worth, ha vendido más de 125 millones de álbumes alrededor del mundo y ha recibido varios premios Grammy, Latin Grammy, MTV Video Music Awards, entre otros. Además, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Por ello, en esta nota te contamos cuánto dinero tiene la colombiana y en qué negocios ha invertido.

La también compositora, productora y bailarina está clasificada como la artista latina con más reproducciones en Spotify y se convirtió en una de las tres únicas cantantes femeninas en tener dos videos de YouTube que superan los 2.000 millones de visitas.

¿Cuánto dinero tiene Shakira?

La estrella del pop internacional tiene un patrimonio neto de US$ 300 millones, según Celebrity Net Worth. Asimismo, el sitio web señala que, en 2013, Shakira ganó US$ 12 millones por su participación como entrenadora en The Voice.

Shakira en el set del programa de baile "Dancing With Myself". Foto: Shakira/Instagram

¿En qué negocios ha invertido Shakira?

Los ingresos de la colombiana no solo provienen de la industria musical, ya que ha invertido su dinero en otros negocios, con los cuales el futuro de sus dos hijos, frutos de su relación con el futbolista español Gerard Piqué, está asegurado.

Juguetes para bebés

En 2014, Shakira se asoció con Fisher-Price para lanzar la línea de juguetes para bebés “Primeros pasos”, así como una ciberserie para mamás. La artista colaboró en el desarrollo de seis productos, incluida una hamaquita musical, bloques con las letras del alfabeto y un balón de fútbol musical.

Shakira es la primera artista en hacer alianza con Fisher-Price. Foto: Fisher-Price

Productos de almendras

Shakira ha invertido en SkinnyDipped por una suma no revelada a fin de ayudar a la compañía de aperitivos de nueces con sede en Seattle, Estados Unidos, a expandir su negocio minorista y su línea de innovación, informó la prestigiosa revista Forbes.

Ropa

Siguiendo el camino de Rihanna, la cantante se convirtió en accionista de Parade, una marca de ropa interior que utiliza materiales sostenibles y que busca destronar a Victoria’s Secret.

Perfumes

Al igual que otras personalidades, la intérprete de “Waka waka” cuenta con una línea de perfumes, entre las que se encuentran las fragancias Rock, Dream y Dance.

Shakira ha invertido su fortuna en sacar su propia línea de perfumes. Shakira/Instagram

¿Qué premios ha ganado Shakira?

Shakira ha ganado varios premios por su trabajo, entre los que resaltan tres premios Grammy, 13 premios Latin Grammy, cuatro MTV Video Music Awards, 39 Billboard Latin Music Awards y siete Billboard Music Awards.

En 2009, Billboard la incluyó como la mejor artista latina femenina de la década.