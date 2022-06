¿Cómo llegó Susy Díaz a ser congresista del Perú? Así fue su llamativa campaña

A pesar de que su carrera como modelo y actriz cómica en la televisión ya terminó hace varios años, Ivonne Susana Díaz Díaz, más conocida como Susy Díaz, sigue siendo una de las figuras más queridas de la farándula peruana. Muchos recuerdan el tiempo en el que sirvió al país desde el Palacio Legislativo. En ese sentido, te contamos cómo fue la llamativa campaña que la llevó a ser congresista del Perú.

Aunque la exvedette se alejó de la política, nunca ha descartado la posibilidad de volver al Parlamento, lugar que fue su centro de trabajo en el período 1995-2000 gracias al gran número de ciudadanos que votó por ella.

¿Cómo fue la campaña que llevó a Susy Díaz al Congreso de la República?

A inicios de 1995, Susy Díaz se incorporó al partido político Movimiento Independiente Agrario (MIA), fundado por el excongresista Julio Chu Mériz, y con ello oficializó su candidatura al Congreso de la República.

En aquel entonces, Susy era conocida por haber trabajado como vedette, por lo que algunos cuestionaron que tenga el perfil para ser parlamentaria. No obstante, la también exsecretaria en Panamericana Televisión, lejos de dar un paso al costado, ideó un singular plan para su campaña.

La inspiración fue Ilona Staller, una actriz de cine para adultos de origen húngaro, con el seudónimo de Cicciolina, quien fue noticia a nivel mundial con su postulación al parlamento italiano por el Partido Radical Italiano, teniendo como mayor propaganda política la exhibición de sus senos.

Iris Samanamud, editora de espectáculos, le dio la idea a Susy de imitar a la italiana Cicciolina, pero en vez de mostrar los senos, exhibió su nalga izquierda con el 13, número asignado para elegirla en la cédula de sufragio.

La exvedette recibió fuertes críticas de Augusto Vargas Alzamora, entonces Arzobispo de Lima, por su forma de hacer propaganda política, así como realizar programas de planificación familiar regalando condones. Pese a la controversia que generó su accionar, fue elegida congresista para el período 1995-2000, la única representante del Movimiento Independiente Agrario.

¿Cuántos proyectos de ley presentó Susy Díaz?

Durante sus primeros días en el Parlamento, Susy Díaz decidió cumplir las promesas hechas en campaña y regaló su sueldo a las familias de escasos recursos. Mientras que en los cinco años que se desempeñó como legisladora presentó 140 proyectos de ley, de los cuales 34 fueron aprobados.

La vez que Susy Díaz fue condenada a prisión suspendida por vínculos con Montesinos

En el año 2000, fue denunciada por, supuestamente, recibir dinero para realizar un viaje a Tacna, a fin de no asistir a la sesión del Pleno en la que se discutía la aprobación de un referéndum para evitar la re-reelección de Fujimori. En su descargo, la exvedette aseguró no haber recibido efectivo de Víctor Joy Way ni de Vladimiro Montesinos.

Finalmente, la también madre de Flor Polo fue sentenciada en 2009 a tres años de prisión suspendida por el delito de cohecho activo, ya que se comprobó que había recibido dinero de Montesinos. Asimismo, fue condenada a pagar una reparación civil de S/ 200.000, la cual abonó en el plazo establecido.