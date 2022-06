“23″, la canción con la que Shakira homenajeaba su relación con Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué se encuentran en el ojo público luego de que un medio español revelara que la pareja se estaría separando por una supuesta infidelidad del futbolista de Barcelona. Por ello, el internet ha explotado con miles de comentarios y suposiciones de usuarios acerca del tema, ya que las figuras públicas llevan 12 años de relación y tienen dos hijos, Milan y Sascha.

La cantante conoció al futbolista cuando él tenía 23 años y ella 33 durante el rodaje de “Waka waka”, la canción del Mundial de Fútbol 2010. Desde ese momento, se pensó que Shakira finalmente habría encontrado la pareja perfecta después de la ruptura con el argentino Antonio De la Rua.

Además, luego de cuatro años de relación, la cantante le escribió una canción llamada “23″, que representa y homenajea la relación que tiene con el futbolista y cómo este llegó a su vida.

“Hace un par de años me sentía sola. Yo solía pensar que Dios no existía, pero entonces me miraste con esos ojos azules y mi agnosticismo se convirtió en polvo”, dice una de las primeras estrofas de la canción.

La colombiana señala también en esta canción que desde el momento que conoció a Piqué sabía que tenían algo especial, pero ahora cree que es el destino que la llevó a conocerlo cuando él tenía 23 años. “Porque yo estaba segura de que las cosas no iban a cambiar, pero entonces llegaste tú y me viste sonreír. Llegaste como un ángel, de una manera maravillosa y extraña”, sigue.

“Te encontré y la vida fue fácil, de repente no hay ninguna preocupación. Ahora no hay ningún resentimiento”, menciona una de las estrofas finales.

Asimismo, al finalizar la canción se puede escuchar la voz de un pequeño Milan, pues cuando grabó la canción para su disco “Shakira”, en el 2014, la artista ya había tenido su primer hijo con el futbolista.

“Le puse un par de audífonos y escuchaba con muchísima atención y después de que termine el último pedacito de la canción ... él dice `ma’ y se quedó allí en la grabación final, así tal cual como sucedió. Fue muy emocionante, se me llenaron los ojos de lágrimas”, dijo la barranquillera en el Teatro iHeartRadio de Los Ángeles en el 2014.