Shakira: ¿qué estudios diferentes a la música ha cursado la cantante colombiana?

Shakira indudablemente es una artista completa, ya que no solo es buena para el canto y el baile, sino también para los estudios. En múltiples ocasiones, la intérprete de “Te felicito” ha compartido por sus redes sociales lo mucho que disfruta de aprender sobre Filosofía e Historia. Conoce todos los cursos que ha llevado la exitosa cantante colombiana a lo largo de su vida.

Shakira comenzó su carrera como cantante desde muy pequeña. A los cuatro años, escribió su primer poema titulado “La rosa de cristal” y pidió una máquina de escribir como regalo de Navidad, donde terminó componiendo varias de sus canciones.

Idiomas

Shakira cursó sus estudios primarios en una escuela católica de Barranquilla. Allí era conocida como la ‘chica del baile del vientre’ por su extraordinario talento para interprertar las danzas árabes.

Poco tiempo después, la intérprete de “Antología” se mudó a Los Ángeles donde continúo con sus estudios. En su colegio estadounidense, tomó varias clases de idiomas, por tanto, en la actualidad habla fluidamente el español, inglés, portugués, italiano, árabe y catalán, la lengua materna de su esposo Gerard Pique.

Historia de la Civilización Occidental

En el año 2007, Shakira estudió un semestre de la carrera de Historia de la Civilización Occidental en la Universidad de California . Según contó en una entrevista, ninguno de sus compañeros se dio cuenta de su presencia.

“Pasé completamente desapercibida y nadie me reconoció durante los meses que estuve yendo a clases. Me ponía una gorra de béisbol y unos pantalones deportivos, y me presentaba en el aula sin levantar la menor de las sospechas”, confesó la cantante.

Shakira estudió Historia de la Civilización Occidental. Foto: AFP

Cuando sus canciones comenzaron a tener éxito, Shakira tuvo que aplazar su formación universitaria para dedicarse a la música. Sin embargo, siempre sigue estudiando.

Filosofía Antigua

En el 2020, durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19, Shakira sorprendió a todos sus fans al anunciar que se acababa de graduar de su curso de Filosofía Antigua en la Universidad de Pensilvania.

“Acabo de graduarme de un curso de filosofía antigua. Ya sé que mis hobbies no son prácticos, pero me tomó horas después de poner a dormir a los niños. ¡Gracias a Platón, sus predecesores y a la Universidad de Pennsylvania por la diversión de estas cuatro semanas!”, escribió la celebridad a través de su cuenta de Instagram.

Shakira compartió su gran logro en sus redes sociales. Foto: Instagram Shakira

La publicación causó todo tipo de reacciones de parte de los internautas, quienes felicitaron a la cantante por su dedicación. “Reina de la literatura y la educación”, “Eres única en este mundo, ¿lo sabías?”, “Eres asombrosa”, “Felicitaciones”, le escribieron sus fanáticos.

Canciones de Shakira