Yahaira Plasencia: ¿qué dijo sobre su ruptura y presunta infidelidad a Jefferson Farfán?

La relación que sostuvieron Yahaira Plasencia y el futbolista Jefferson Farfán fue una de las más comentadas del país. Tras el fin del vínculo en 2020, luego de convivir durante la pandemia en Rusia, el acoso mediático por saber el motivo fue abrumador para ambos, sin embargo, ninguno dio más detalles al respecto.

Dada la fama del deportista y las conversaciones que salieron a la luz por parte de la cantante de salsa, se especuló que la principal razón que determinó el fin de su relación fue la infidelidad de alguno de los dos, hecho que fue desmentido por Yahaira Plasencia en la última entrevista que brindó al programa de Andrea Llosa: “Mujeres poderosas”.

¿Hubo infidelidad?

La reconocida artista no negó haber faltado a la relación que sostuvo con el seleccionado nacional, además reiteró que nunca se enteró de que el deportista lo haya hecho con ella.

“En algún momento me equivoqué y lo dije muchas veces, pero no fue así con la maldad que le pusieron. Pusieron conversaciones, chats y un montón de cosas. Me destruyeron y me mandaron al subsuelo. Fue muy fuerte. Yo hice un proceso jucidial, pero no se pudo llegar a nada”, narró al programa de Andrea Llosa “Mujeres poderosas”.

Seguidamente fue consultada sobre si perdonaría que su pareja le sea infiel. “No sé, la verdad, si perdonaría o no. Tendría que estar en esa posición y saber lo que uno va a decidir. (¿Te han sido infiel?) Que yo sepa, no”.

Intérprete no ha tenido pareja formal desde que terminó con Jefferson Farfán. Foto: Infobae

¿Pensaba casarse con Jefferson Farfán?

En otra parte de la conversación con la periodista Andrea Llosa, la salsera indicó que nunca estuvo en sus planes contraer nupcias con Jefferson Farfán, pues siempre tuvo claro que su prioridad es su carrera artística.

“No he pensado en eso ni pienso en eso. No está en mis planes. Yo me he equivocado y todo, pero siempre he tenido en claro lo que yo quiero. Yo quiero para mi vida y mi carrera es que mi música se conozca a nivel internacional. Esa es mi meta”, indicó sobre la posibilidad de contraer matrimonio en el futuro.

Envuelta en polémicas

Tras aclarar la situación con Jefferson Farfán, la artista negó estar implicada en la situación que afrontar el ex chico reality, Pancho Rodríguez, quien señaló que una expareja está involucrada en su situación legal. Asimismo se mostró arrepentida por el escándalo que protagonizó tras participar en una fiesta en plena pandemia.

“Fue un momento sensible para el país y para el mundo entero. Una crisis sanitaria muy fuerte donde murieron muchas personas. Quizás no lo entendí, no lo vi desde ese punto. Causé mucho dolor. No te voy a mentir, me sentí super mal”, indicó ante la periodista.