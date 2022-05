¿Qué fue de la vida del ‘niño banquero’ y a qué se dedica en la actualidad?

José Adolfo Quisocala Condori es conocido como el ‘niño banquero’ por haber creado, a los siete años de edad, el Eco Banco del Estudiante Bartselana, un modelo de eco-banco dirigido a niños y adolescentes, quienes obtienen dinero a cambio de productos reciclables. En ese sentido, te contamos qué ha sido de su vida en los últimos años y a qué se dedica actualmente.

Desde que la historia de José Quisocala se dio a conocer al mundo, el peruano, nacido en Arequipa, ha recibido diferentes reconocimientos a nivel nacional e internacional y la ayuda necesaria para mejorar su innovador proyecto a favor del medio ambiente.

¿Qué motivó a José Quisocala a crear el Eco Banco del Estudiante Bartselana?

José Quisocala se encontraba cursando el segundo grado de primaria, en 2013, cuando apreció los problemas económicos que enfrentaban él y sus compañeros en la escuela. Este escenario fue el que lo llevó a emprender.

“Realmente, lo que me motivó fue ver una realidad que todos los días vemos en nuestras ciudades, que son niños trabajando, ver que los niños muchas veces no tienen para ir al colegio, muchos niños no se alimentan correctamente. Al darme cuenta de que realmente tienen muchas necesidades y también de que los adultos no hacían nada para solucionar este problema, entonces entendí que tenía que hacer algo yo y ponerme manos a la obra”, manifestó en una entrevista para Young Activists Summit.

Aunque la idea de dar dinero a los niños a cambio de depositar residuos sólidos reciclables era simple, no fue fácil ponerla en marcha, ya que José tuvo que primero convencer a un grupo de profesores para que lo ayuden con su proyecto. Después, un premio escolar le dio el empujón que necesitaba y pudo registrar oficialmente el Eco Banco del Estudiante Bartselana por medio de una cooperativa local en Arequipa.

José Quisocala buscó resolver los problemas económicos de sus compañeros a la edad de 7 años. Foto: Andina

¿Qué pasó con José Quisocala tras hacerse conocido como el ‘niño banquero’?

Luego de que su emprendimiento fue dado a conocer por diferentes medios, José Quisocala logró entrar al programa internacional Dream Builder en 2014. Este le permitió tener una formación en gestión de negocios en la Thunderbird School of Global Managemenet, en Estados Unidos. Al retornar a Perú, se involucró en la difusión de su proyecto financiero.

En 2019, viajó a Ecuador, donde participó como expositor principal de un encuentro organizado por la Caja Central Financoop, un gremio de cooperativas ecuatorianas de ahorro y crédito. Mientras que, en noviembre de 2021, acudió a la tercera edición del foro de jóvenes activistas Young Activists Summit realizado en Suiza.

Ahora, con 17 años de edad, el gerente y fundador del Eco Banco del Estudiante Bartselana en Arequipa continúa trabajando en beneficio de los pequeños y del medio ambiente. En una entrevista para ATV, en mayo de 2022, anunció que su entidad financiera contará pronto con oficinas en Lima Metropolita y el Callao gracias a una alianza con Hipermercados Tottus.

¿Cuándo se estrenó el documental sobre su vida?

El 15 de septiembre de 2019 se estrenó “El futuro es nuestro” , documental realizado por la compañía Walt Disney, donde el protagonista principal es José Adolfo Quisocala. La avant premiere fue en la sala del Gran Rex de París.

¿Qué premios ha recibido José Quisocala?

El banquero más joven del Perú ha sido galardonado a nivel nacional e internacional. A continuación, te presentamos la lista de premios que ha recibido desde que su historia fue dada a conocer al mundo:

Premio Climático Infantil 2018

Premio Internacional Escuela Emprendedora

Embajador del Movimiento Mundial Global Money Week

Premio Internacional Inclusión Financiera para Jóvenes

Top Emprendimientos de Alto Impacto del País

Premio Nacional al Emprendimiento Social Thaski 2015

Premio Nacional Protagonistas del Cambio 2015

Premio Nacional al Voluntariado 2014

Miembro del Comité de Jóvenes CYFI para las Naciones Unidas

Premio Internacional Finanzas para Jóvenes