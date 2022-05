¿Por qué es probable que el precio del huevo sufra un nuevo incremento?

El huevo de gallina podría incrementar su precio, así lo dio a conocer la Asociación de Avicultores del Sur (Avisur). Este gremio congrega a más de 300 granjas al sur del país. En esa línea, anunció que el aumento podría aplicarse a partir de la próxima semana.

El representante de Avisur, Alex Jerí, sostuvo en diálogo con RPP que los empresarios de este rubro han reducido casi a la mitad la crianza de gallinas porque invierten un promedio de S/ 6,70 en la producción de cada kilo de huevo, monto inferior al que se oferta a la ciudadanía. De esta manera, el alimento ha subido hasta un 50%.

“El kilo de huevo en granja está a S/ 6,20, puede ser céntimos más o céntimos menos porque no son precios uniformes. Esto se debe al incremento de la materia prima entre el 2020 al 2022, el insumo se ha triplicado” , señaló Jerí al citado medio.

Maíz y soya subieron más del 50%

El portavoz refiere que este aumento de insumos como el maíz y la soya van más del 50%, lo cual les afecta porque dichos productos se utilizan para alimentar a las gallinas.

Cabe precisar que en 2020 los productores adquirían el maíz a US$ 192; no obstante, el precio actual se encuentra en US$ 414.

Lo mismo sucede con la soya, pues actualmente se adquiere a US$ 615 y su precio anterior era de US$ 320 sin IGV.

“En marzo, estaba a S/ 6,50, pero el año pasado cerró con un precio de S/ 4,80, perdiendo un aproximado de 0,30 céntimos diario por kilo de huevo”, señaló el vocero.

Cierre de granjas

Esta situación llevó al menos a que 30 granjas cerraran su negocio, según Avisur. “Han quebrado 30 empresas familiares dedicadas a la crianza de gallinas para producir huevos, son quienes crían entre 2.000 a 200.000, entonces han ido mermando su capital. Antes con US$ 40.000 levantábamos 10.000 gallinas”, remarcó Jerí.