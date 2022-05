Estados Unidos: ¿cuál es la principal causa de muerte de niños en la actualidad?

La muerte de niños en Estados Unidos ha tomado un giro inesperado en los últimos dos años en cuanto a factores relacionados con los decesos. Esta semana se conoció que un grupo de 19 menores se sumó a la larga lista de occisos de este grupo etario.

Según datos oficiales, las armas de fuego superaron a los accidentes de automóvil como principal causa de muerte entre los menores estadounidenses.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), señalan que 4.368 niños y adolescentes de hasta 19 años murieron por causa de disparos en 2020 ; una tasa de 5,4 por cada 100.0000. Es decir, casi dos tercios de las muertes fueron homicidios.

Una diferencia se evidencia con las 4.036 muertes relacionadas con vehículos.

La tesis ha tomado fuerza con una carta de publicada la semana pasada en la revista New England Journal of Medicine (NEJM), en la cual los autores señalaron que los nuevos datos eran consistentes con otras evidencias de que la violencia con armas aumentó durante la pandemia de COVOD-19 por razones que aún no están totalmente claras. Advirtieron empero que “no puede suponerse que se revertirá a los niveles prepandemia”.

“Desde los años de la década de 1960, continuos esfuerzos estuvieron dirigidos a evitar las muertes por vehículos a motor”, escribieron los autores de otra reciente carta publicada en NEJM y contrastaron la situación con la de las armas de fuego, cuyas reglamentaciones, en cambio, has sido atenuadas.