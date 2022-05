Despacito: ¿a qué reguetonero reemplazó Daddy Yankee en la grabación del tema?

Desde su lanzamiento al mercado musical el 12 de enero de 2017, “Despacito” se convirtió en todo un fenómeno mundial. No obstante, la historia detrás de la canción interpretada por Luis Fonsi en colaboración con Daddy Yankee posee varias curiosidades, como un inesperado cambio de planes en el proceso de creación del sencillo.

Y es que la primera versión del tema, que se posicionó como número 1 de la lista Hot de Billboard, no fue grabada con el intérprete de “Gasolina”, sino con otro reconocido reguetonero, quien días antes del lanzamiento declinó, por lo que Luis Fonsi se vio en la obligación de reemplazarlo.

¿A quién reemplazó Daddy Yankee cuando grabó “Despacito” junto a Luis Fonsi?

En una entrevista para el programa chileno “De tú a tú”, Luis Fonsi reveló que, en un inicio, “Despacito” tenía a Nicky Jam como artista invitado. Sin embargo, por un pequeño inconveniente terminó siendo Daddy Yankee el cantante urbano con quien lanzó el tema.

“Soy muy amigo de Nicky, grabamos, estaba mezclada, perfecto. Cuando la voy a lanzar, me dice ‘no puedo porque justo voy a lanzar un tema’. Él estaba en un momento muy importante en su carrera, llevaba tiempo sin lanzar algo y yo lo entendía. Me decía ‘dame seis u ocho meses’, pero yo no podía esperar tanto, porque yo sí que llevaba dos años sin tener disco ni canciones nuevas”, señaló el cantautor.

“Le dije ‘Nicky, te quiero, eres mi hermano, pero te voy a sacar, la lanzo solo y voy a buscar a alguien. Me dice ‘tranquilo, papi, yo te entiendo’. Ahí empieza la búsqueda cuando estaba en Chile”, añadió Fonsi.

Fue así que el puertorriqueño contactó al ‘Cangry’ para invitarlo a formar el dúo con él. “Le dije ‘tengo una canción brutal, por favor, escúchala’ (...). Dos horas después, me llamó y me dijo ‘vamos a darle’. Así de fácil fue. La grabamos y el resto es historia”, expresó.

El cantante de género urbano Nicky Jam grabó la primera versión de "Despacito". Foto: Instagram/Nicky Jam

¿Cómo nació el tema “Despacito”?

Según contó Luis Fonsi a Billboard, un día despertó con la melodía en su cabeza y fue de inmediato a su estudio, donde tomó su guitarra y grabó lo que sería el borrador de uno de los temas más exitosos de los últimos años.

“Era tan fuerte y claro que tuve que investigar si ya era una canción que podría haber escuchado antes. Luego, corrí al estudio de mi casa, lo encendí, tomé mi guitarra y comencé a grabar. Quería asegurarme de no olvidarlo porque sentí que había algo interesante en su simplicidad. Tuve el proyecto principal del coro todo antes de mi café de la mañana”, sostuvo.

¿En cuántas horas se compuso la letra de “Despacito”?

En diálogo con “De tú a tú”, el cantante puertorriqueño aseguró que escribió la letra de la canción en dos horas con ayuda de la compositora panameña Erika Ender.

“Tenía una sesión con Erika Ender, una amiga compositora. Le pongo esta idea tarareada porque no tenía letra y me dice ‘uy, ahí hay algo’. Nos sentamos y la hicimos. En dos horas teníamos la canción de principio a fin”, aseveró Fonsi.