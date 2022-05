Juan Silva: ¿por qué fiscal del caso pide impedimento de salida contra el exministro?

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, solicitó impedimento de salida para el exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva Villegas, por estar implicado en delitos de organización criminal y colusión en beneficio de empresas constructoras peruanas y chinas, mientras estuvo al frente de la referida cartera.

El hombre de leyes también pidió que la medida sea aplicada a los parlamentarios acciopopulistas Raúl Doroteo Carbajo, Ilich López Ureña, Juan Mori Celis, Darwin Espinoza Vargas, Elvis Vergara Mendoza y Jorge Flores Ancachi, conocidos como ‘Los Niños’, pero por un plazo de nueve meses por el delito de tráfico de influencias agravado.

El pedido se realizó horas después que el exfuncionario del MTC negara ante la Comisión de Fiscalización su participación en las licitaciones obtenidas por las empresas ligadas a los sobrinos de Pedro Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo, y el empresario y amigo del mandatario, Zamir Villaverde García.

“Los comités (de licitación) que evalúan (las contrataciones) son autónomos en sus acciones, no tenemos injerencia. No vamos a negar que corrupción hubo toda la vida . Ahí tenemos al Club de la Construcción. Yo he tratado de evitar eso”, indicó el extitular de la cartera de Transportes.

Cabe mencionar que la investigación inició el 5 de mayo del presente año, previa evaluación del informe de la fiscal Karla Zecenarro, quien se basó en declaraciones de la colaboradora eficaz, Karelim López, quien dejó entrever la participación de los investigados en una presunta distribución de obras públicas a empresas privadas nacionales y chinas.

Provías Descentralizado viene siendo investigada por corrupción. Foto: Twitter/Provías Descentralizado

¿Qué empresas ganaron licitaciones?

Las empresas constructoras que se vieron beneficiadas con los 7 contratos por 804,5 millones de soles, son las peruanas controladas por la familia Aguilar Quispe, Ingeniería Integración de Proyectos (INIP) y Grupo Constructor y Consultor Asociados, en consorcio con China Railway Tunnel Group, China Railway N° 10 Engineering Group y China Civil Engineering Construction Corporation, esta última fue la más beneficiada al obtener cuatro contratos bajo la gestión de Silva.

Pablo Sánchez acusa a Juan Silva por colusión, indicando que habría interferido en las licitaciones de Provías Descentralizado, a fin de favorecer a las que él tenía elegidas con anterioridad. Asimismo, postula que incurrió en el delito de organización criminal en agravio del Estado.