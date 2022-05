La vez que Magaly Medina criticó a Augusto Ferrando: “Ha hecho de la humillación a la gente el rating”

Magaly Medina es uno de los personajes más populares del Perú, pues cada semana su programa es uno de los más vistos y también uno de los más comentados en las redes sociales gracias a sus polémicos ampays. Si bien hoy en día la conductora de espectáculos goza de fama, no siempre fue así, ya que, aunque años atrás también se dedicaba al periodismo, no era conocida en el medio.

Su primera aparición en televisión fue en 1991, en el desaparecido programa Fuego Cruzado, en el cual el famoso conductor Augusto Ferrando estaba siendo entrevistado. Fue en ese entonces que la conductora le preguntó a Medina si le gustaba “Trampolín a la fama”, a lo que ella respondió negativamente y explicó todas sus razones.

Magaly Medina humilla a Augusto Ferrando

La ahora conductora de “Magaly TV, la firma” no tuvo reparos en expresar su opinión en contra del programa de entretenimiento emitido en ese tiempo por Panamericana Televisión, pues consideraba que Ferrando se aprovechaba de la necesidad de la gente.

“Decir que me gusta sería una mentira grandísima. No me gusta su programa, no me gusta él. O sea, como persona nunca lo he tratado, pero yo no opino de la gente que critico como persona; eso es aparte; a lo personal nunca me voy. Pero, como persona, no me gusta porque ha hecho de la necesidad de la gente su espectáculo”, empezó explicando la popular ‘Urraca’.

En esa línea, también agregó que a las personas de menos recursos no les gustaba pasar por situaciones humillantes, pero lo hacían por necesidad.

“Ha hecho de la humillación de la gente el rating. Ha logrado su rating y tiene éxito, indudablemente. (A la gente) no le gusta que la humillen, pero, si la gente tiene necesidades en esta vida, en nuestro país hay mucha necesidad, y si tiene que ir a un programa donde va a recibir un dinero a cambio de, pues, hacer el payaso en el programa o dejar que le digan la vela verde, lo hace”, continuó la periodista.

Ante esta situación, Augusto Ferrando solo atinó a decir que no tomaba en cuenta los comentarios de Medina porque no la conocía.

“No tomo en cuenta esa crítica porque no la conozco, porque el periodista debe criticar cuando ve a la persona a través de una cámara o la conoce personalmente, o la ha tratado, pero no está criticando a través de un programa de televisión sin conocerme, sin saber cómo soy”, sentenció el conductor.

¿Qué pasó con el programa “Trampolín a la fama”?

Trampolín a la fama es considerado el programa más longevo de la televisión peruana, pues por 30 años consecutivos se emitió de forma ininterrumpida y fue conducido por Augusto Ferrando. El formato era de entretenimiento y se grababa en vivo, e incluía concursos con el público, artistas invitados, entrevistas, sketches de humor y presentación de variedades.