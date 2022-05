Tiroteo en Texas: ¿Qué dice la constitución de Estados Unidos sobre el derecho a portar armas?

Estados Unidos nuevamente se encuentra de luto. El último martes 24 de mayo un tiroteo acabó con la vida de 23 personas, de las cuales 19 eran menores de edad que asistían con normalidad a la escuela primaria Robb, en la localidad de Uvalde en Texas. Tras los graves hechos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio un discurso a la prensa condenando la matanza y reiterando que se tienen que tomar acciones, entre ellas, hacer frente a aquellos “grupos de presión” que estarían de acuerdo la legalidad del uso de armas en el país.

“Como nación nos tenemos que preguntar cuándo en el nombre de Dios vamos a enfrentarnos a los grupos de presión a favor de las armas, cuándo en el nombre de Dios vamos a hacer lo que en el fondo sabemos que hay que hacer”, declaró Biden desde la Casa Blanca.

Pese a esto, Ken Paxton, procurador General de Texas, brindó unas polémicas y peligrosas declaraciones al medio Newsmax. La autoridad indicó que la solución para combatir los tiroteos no radica en una regulación de la ley que permite el uso de armas en Estados Unidos, sino en armar a los maestros de las escuelas.

Ante esta nueva masacre vuelve a abrirse el debate sobre la continuidad de la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, un país donde según el informe de la organización suiza Small Arms Survey (SAS) existen 120 armas de fuego por cada 100 ciudadanos y han ocurrido 212 tiroteos masivos en lo que va del año , tal como indica el Archivo de la Violencia Armada (GVA).

¿Qué dice la constitución sobre las armas?

La Segunda Enmienda de la constitución de Estados Unidos fue aprobada el 15 de diciembre de 1791 y señala que los ciudadanos tienen el libre derecho a tener y portar armas. E l documento, que aún se mantiene en vigencia, dice lo siguiente:

“A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed”, que en español se traduce: “Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado Libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”.

En esa línea, existen organizaciones estadounidenses que tienen como objetivo proteger la segunda enmienda y con eso el derecho de poseer armas, como la Asociación Nacional del Rifle, que según la investigación del Pew Research Center (2017), tendría aproximadamente 19 millones de seguidores, aunque no todos activos. Asimismo, existen también colectivos en contra de portar armas, que siguen luchando para poder frenar la ola de violencia que se propaga en Estados Unidos.