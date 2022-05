A través del programa “Combutters”, se emitieron unos audios entre el exsecretario general de Palacio Bruno Pacheco y el empresario Zamir Villaverde sobre unos posibles negocios en los ministerios de Vivienda y Transportes que les remitan dinero y buenos cargos públicos.

Dicha conversación se habría realizado el 25 de julio de 2021, 3 días antes de que Pedro Castillo jurara al cargo, y en la cual se refiere que el exministro Juan Silva abonó medio millón de soles para congraciarse con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones . Y que la razón de esa cifra se debió a que este ya tenía conocimiento de que iba a ser convocado.

Conversación revelaría que Pedro Castillo sabe del medio millón

En los audios se puede comprender que Villaverde se quedó “sorprendido” con el presunto pago de Juan Silva por el cargo y, frente a ello, Pacheco se lo confirma y le adiciona que el presidente Castillo también lo sabe, “pero no lo dice”. A lo que el empresario le responde que Silva lo hizo “sabiendo que iba a entrar a Transportes”.

Acto seguido, Silva interroga a Pacheco: “Oye, Bruno, ¿y por qué no te vas a un ministerio donde haya gestión? Por ejemplo, Vivienda, o…”. De inmediato, el exasesor le contesta: “Si tú me dices, me voy, pero me tienes que avisar que voy a ganar. Porque si voy por las hue***”.

Por consiguiente, se les escucha proponer diferentes puestos en los que Pacheco pueda ascender sin terminar perjudicado como otros. Uno de los cargos que mencionan es como viceministro de Transportes, ya que Villaverde le “garantiza” que tiene ahí “todo organizado” , pero este se niega diciendo: “¿Tan poco?”.

PUEDES VER: Difusión de presuntos audios de Zamir Villaverde no tendrían impacto en el Congreso