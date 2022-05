Mimi Choi: ¿a qué se dedicaba antes de convertirse en la reina del maquillaje surrealista?

Mimi Choi ha ganado gran popularidad en Instagram por su habilidad para crear con un pincel innumerables obras maestras a partir del maquillaje, con llamativas ilusiones ópticas que provocan inquietud entre los usuarios y les siembran la duda de si es algo real o un truco fotográfico lo que ven en sus ordenadores.

El talento único que posee la artista, nacida en Macao (China) y residente en Vancouver (Canadá), la ha llevado a convertirse en una de las favoritas de grandes celebridades como el actor y cantante estadounidense Ezra Miller, quien la contrató para su icónico look de la Met Gala 2019. Sin embargo, Mimi Choi no siempre fue una maquilladora profesional.

¿A qué se dedicaba Mimi Choi antes de ser conocida por su maquillaje surrealista?

Mimi Choi estudió en la Universidad de British Columbia, en Canadá, y obtuvo su certificación en Educación Infantil Temprana. Luego de ser profesora durante algunos años, su familia la animó a seguir su pasión por el maquillaje. Es así que estudió en una escuela local de belleza llamada Blanche Macdonald, donde realizó su primer maquillaje surrealista.

“Cuando era maestra de preescolar, pintaba diseños en mis uñas por la noche. Era una forma de expresar mi creatividad. Nunca me lo tomé demasiado en serio. Me parecía un pasatiempo. Mi madre lo notó y se dio cuenta de que no era completamente feliz en ese oficio. Por eso, me sugirió que me inscribiera en la escuela de belleza y maquillaje. Desde entonces, gracias al apoyo de mi familia, me dedico a esto”, dijo en entrevista para El País.

¿Cuándo nació la pasión de Mimi Choi por el mundo del maquillaje?

Solo retocarse las pestañas y delinear sus labios son actividades que Mimi Choi no contempla. En diálogo con el sitio web Viste La Calle, la artista se describió como una persona muy creativa y señaló que descubrió su pasión por el maquillaje desde muy pequeña.

“Cuando era niña, me metía a escondidas a jugar con el maquillaje de mi madre. Mientras era instructora aliviaba el estrés pintando diseños en mis uñas. Sin embargo, no fue hasta que me inscribí en la escuela de maquillaje cuando me di cuenta que podía hacer una carrera como maquilladora. Desde entonces, mi pasión por el maquillaje sigue creciendo y estoy emocionada de ver cómo evolucionará mi arte”, manifestó.

¿En qué se inspira Mimi Choi al momento de maquillar?

La maquilladora profesional se declaró admiradora de las obras de Maurits Cornelis Escher (1898-1972), un artista gráfico que creó muchos grabados y litografías que juegan con la geometría, la simetría y la perspectiva. Asimismo, de las pinturas y esculturas de Salvador Felipe Jacinto Dalí i Domènech (1904-1989), quien es considerado uno de los máximos representantes del surrealismo.

“Me inspiro en varias fuentes, incluido el arte surrealista de maestros como Dali y Escher. También obtengo ideas del arte digital que pueden ser difíciles de recrear, ya que no uso Photoshop para editar mi trabajo”, indicó al portal Viste La Calle.

El actor Ezra Miller contrató a Mimi Choi para la edición del Met Gala 2019. Foto: Instagram/Mimi Choi

¿Cuál es el trastorno que padece Mimi Choi?

Mimi Choi sufre de parálisis del sueño, el cual se caracteriza por la incapacidad de moverse e incluso hablar durante el paso del sueño a la vigilia. Sin embargo, este trastorno, que está presente desde su adolescencia, juega a su favor, según manifestó en diálogo con El País.

“Es una condición en la que, al despertar, mi mente está consciente, pero mi cuerpo no responde. Durante este rato, experimento visiones vívidas y a menudo aterradoras. Muchas las he usado para inspirar algunas de mis creaciones más morbosas. Siento que cuando las pinto, dejo de tener las mismas visiones”, explicó Choi.