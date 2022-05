¿Cuáles son los lugares turísticos más peligrosos del mundo?

En el mundo existen un gran número de lugares a los que es posible irse de vacaciones para relajarse de los deberes diarios. Sin embargo, aunque hay personas que eligen admirar hermosos paisajes, visitar playas o ruinas históricas, existen otras a las que el riesgo y la aventura extrema les atrae.

Por tal motivo, te mostraremos 7 de los parajes turísticos más peligrosos del planeta . Donde los animales venenosos, volcanes en actividad y temperaturas extremas son algunos de los inconvenientes que deberás superar para pasar un fin de semana distinto.

Volcán Popocatepetl (México)

Gran parte de la población mexicana vive pendiente del volcán Popocatepetl, que se encuentra activo y siempre parece estar a punto de despertar. Este lugar está ubicado a 43 kilómetros de Puebla y a 72 de Ciudad de México. Las exhalaciones expulsan nubes de cenizas, que en ocasiones hacen peligrar el tráfico aéreo y decenas de investigadores monitorean su actividad todos los días.

A pesar del peligro, este sitio es visitado por cientos de turistas al día, aunque su ascenso está prohibido desde el año 1994. Hasta ese momento los montañeros podían acceder al refugio de Tlamacas, a 3,900 m. Sin embargo, se puede ver desde distintos puntos, como el Paso de Cortés o las faldas del Izta. Incluso, en días despejados se puede distinguir desde Ciudad de México.

Volcán Popocatepetl. Foto: Meteorologia en red

El Valle de la Muerte (Estados Unidos)

Este sitio cuenta con el récord de tener la temperatura más alta del mundo: 56, 7 ºC. El sol abrasador y el calor fuera de lo normal hace que el Valle de la muerte deje cansado a cualquier persona. El Valle de la Muerte fue habitado durante al menos 1.000 años por la tribu de los Timbisha, y su nombre se debe a los aventureros que se atrevieron a cruzarlo a principios del siglo XIX y no sobrevivieron, atraídos por la fiebre del oro.

La mejor época para visitar el Valle de la Muerte es durante los meses más fríos: finales de mayo, junio, julio, agosto y principios de septiembre. Además, se recomienda llevar siempre agua, ya que sin el líquido, sólo se puede vivir allí unas 14 horas.

El Valle de la Muerte. Foto: Visittheusa

lha da Queimada Grande (Brasil)

Esta isla es conocida por ser uno de los lugares más peligrosos del mundo debido a que es el hábitat de una de las serpientes más venenosas, la bothrops. Distintos investigadores calculan que hay cinco de estos reptiles por metro cuadrado.

Además, un gran número de personas han muerto por la picadura de estos depredadores. Esto ha hecho que este lugar también sea conocido como el Faro de la Isla de las Serpientes. Sólo los cazadores furtivos de la zona se aventuran a ingresar a la isla para conseguir ejemplares específicos. Sin embargo, el Estado brasileño hace grandes esfuerzos para evitar que investigadores y turistas visiten este peligroso paraje.

ilha da Queimada Grande. Foto: Vino y caminos

Parque Nacional Madidi (Bolivia)

Aunque este sitio cuenta con una belleza única, es muy peligroso, ya que es el hábitat de la fauna y flora más venenosa y agresiva del planeta. Se estima que el contacto de cualquiera de las plantas que crecen en el parque pueden provocar sarpullidos, mareos y un escozor grave. Además, cualquier corte o herida que tengas podría infectarse rápidamente con parásitos tropicales y generar graves daños para la salud.

Parque Nacional Madidi. Foto: El especial

Lago Natron (Tanzania)

Gracias a su aspecto extraño, es uno de los lugares más extraños, pero a la vez más peligrosos del mundo. El Lago Natron, ubicado en Tanzania cuenta con una costra de sal alcalina en su superficie que hace que cualquier ser vivo que tenga contacto con esta, mueran.

Por obvias razones, está prohibido nadar en el lago. Además, el fuerte olor a sulfuro de hidrógeno que desprende la superficie no permite admirar por mucho tiempo el impresionante paisaje que exhibe este paraje.,

Lago Natron. Foto: Comunidad viajera

Isla Skellig Michael (Irlanda)

Esta isla se hizo conocida en el mundo después de servir como locación para el rodaje de “Star wars”, pero no es un destino turístico seguro. Esto se debe a sus 600 escalones, de 1000 años de antigüedad, ubicados por la ladera de la montaña y que no tienen ningún elemento de seguridad.

Además, no encontrarás comida, agua, algún centro de visitantes y sitios de hospedaje. Para llegar a la Isla Skellig, debes realizar un viaje de una hora en barco, en aguas peligrosas y los navíos no pueden atracar debido a las altas marejadas.

Isla Skellig Michael. Foto: Traveler

Sahara (África)

El desierto del Sahara, el más extenso del mundo, es también uno de los lugares más peligrosos si no se toman precauciones antes de visitarlos. Para cruzar estas dunas se debe estar informado, conocer las distintas rutas seguras y contar con un equipo especial para soportar las temperaturas extremas, con posibles golpes de calor y el encuentro con criaturas venenosas como escorpiones o víboras. Lo importante es no perderse, ya que si no cuentas con las provisiones suficientes encontrarás una muerte segura.